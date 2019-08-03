牌友策劃打劫 4煞登門搶保險櫃140萬

2019-08-03

〔記者吳仁捷／新北報導〕4名惡煞上月底持刀侵入新北市新莊一處民宅，用束帶綑綁屋內3名男女，並強逼邱姓屋主打開工作室的保險櫃，一舉劫走櫃中140萬元現金；警方發覺歹徒「熟門熟路」，研判熟人所為，還查出一名陳姓牌友曾打探保險櫃內存放金額，循線逮捕22歲男子傅志振等7嫌，但眾人已把錢拿去喝花酒、還賭債等，短短6天花到只剩6萬元；全案有4人遭收押偵辦。

140萬6天花剩6萬

據了解，遭搶處原為邱男與林姓金主合資的彩券行，彩券行結束經營後，兩人將該處改為投資股票的工作室，而該工作室與邱男住家共用大門，後方則是邱男住處。

上月25日晚間，4煞闖入邱男住處後，先以束帶控制屋內3名男女，並將刀架在3人脖子上，脅迫邱男打開工作室保險櫃，裡面存放140萬元彩券行本錢與買股票的錢，4名刀匪得手後，搭計程車逃逸。

喊被害人綽號露餡

新莊警分局獲報調查，發覺嫌犯對放置鉅款的地方很了解，加上邱男被押往取錢時，其中一煞脫口叫出被害人綽號「邱仔」，林男想起陳姓牌友都是如此稱呼邱男，且陳男曾探詢保險櫃內的款項有多少，懷疑其涉案。警方同時以車追人，進而查出陳男唆使傅志振等4人負責動手及另2名同夥參與。

新莊警方上月31日兵分多路逮獲7人，陳供稱，得手後先把其中20萬元拿去還賭債，餘錢7人平分後，大都上酒店花天酒地用掉了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法