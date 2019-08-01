美中貿易戰成詐騙梗／購台廠設備 韓商遭詐1500萬

2019-08-01

連環計 還下單成衣廠掩耳目

〔記者姚岳宏／台北報導〕美中貿易戰竟成跨國詐騙梗，「e」字之差，代價高達1500萬台幣！南韓一間半導體設備商，上月向台灣新竹一間廠商購買中古半導體設備，遭駭客詐騙集團盯上，先駭入新竹這家公司網頁，偽造少了一個英文字母e的電郵，通知南韓買家更改匯款帳戶；詐團同時下訂單給桃園一家成衣廠，以此為貨款帳戶，在連環三角套陷阱下，南韓業者匯入50萬美元後才驚覺受騙。

電郵e字之差 騙匯50萬美元

南韓半導體廠商金姓負責人日前搭機來台，向台北市警大安分局敦化南路派出所報案，警方馬上凍結帳戶，但已被對方結匯17萬美元、約500餘萬元台幣，警方正全力追查資金流向。

遭詐的南韓廠商是全球知名KLA半導體製程控制公司的承包商，客戶包括三星、海力士等大公司，該廠商得知竹北一間科技公司有中古半導體設備要賣，雙方敲定首批50萬美元成交，談好7月12日付款。

沒想到雙方電郵疑遭駭客監控，在付款前夕偽造電郵寄給金某，表示美中貿易戰開打，中國試圖將台灣拖入貿易戰，台灣金流查得很緊，要求把錢匯入另個子公司帳戶。由於南韓也受美中貿易戰波及，金男不疑，7月11日匯入50萬美元到對方指定帳戶，直至向台灣方確認何時出貨，對方藉故拖延，經電話確認才發覺真正的台灣方根本沒收到錢。

報警凍結帳戶 救回33萬美元

原來竹北該家公司電郵網址有一個e，詐團用相似、少一個e的網址和金某聯絡，金某不察而上當。金某來台報案，得知錢都匯到桃園一間成衣公司，但成衣商喊冤，表示日前有客戶豪氣下100萬美元的高科技加熱衣訂單，還立即匯50萬美元到他帳戶，他才覺得應無問題，向對方指定廠商匯出17萬美元先訂材料；警方初步認為成衣商說法合乎邏輯，但須進一步釐清其說法真偽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法