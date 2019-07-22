車借弟驚傳死亡車禍…原來他在家中睡

2019-07-22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區成蘆橋下橋處昨晨傳出公車與轎車相撞的嚴重車禍，轎車駕駛不幸身亡，警方釐清駕駛身分時，聯繫上羅姓車主，因他將車借給弟弟又失聯，他及家人難以接受，憂心地趕往醫院、住處確認，發現胞弟在家安睡，總算放下心中忐忑；經車主胞弟確認，死者為向他借車的呂姓同事，但肇事原因及肇事責任歸屬，仍待檢警釐清。

死者是車主胞弟的同事

此起車禍發生在昨天上午6時40分許，事發之際，附近住戶多在睡夢中，聽見車禍巨響都被嚇醒，紛紛探窗查看；現場目擊者透露，黑色轎車當時剛下成蘆橋，沿三民路往蘆洲市區直行，公車正由三民路左轉長榮路，未料黑車猛力往公車右側一撞，公車駕駛、乘客飽受驚嚇，公車右後側受創，轎車因猛烈撞擊，彈到對向車道，車頭全毀，駕駛頭部受創流血，腿遭夾擊變形昏迷。

因車禍路口正對蘆洲消防分隊，消防員聽到巨響，衝出值班台救援，另批消防員則上前檢視公車駕駛、乘客傷勢，均無大礙，但轎車駕駛送醫後不治；民間監視器畫面中，發現公車進入左轉路口，黑色轎車迎面猛撞上公車，撞擊後彈到路口。

事發後，警方找到車主，車主告知座車借給弟弟使用，因家人完全聯繫不上胞弟，一度憂心胞弟遭遇意外，所幸車主家屬事後在胞弟住處發現他在家睡覺，一問之下，得知弟弟將車借給同事使用，羅家小弟透露，呂男向他借車，但未透露去處，他接獲噩耗也很錯愕。

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