一個滑鼠墊索賠50萬 威脅少女百次分手砲

2019-07-18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子王志凌網路交友認識16歲少女小梅（化名），事後多次趁視訊與床戰摩鐵之際偷拍裸照，小梅不堪壓力要求分手，王男竟撂話小梅拿走他一個滑鼠墊，要求50萬元和解，並稱「妳可以繼續當我的女朋友，或是再給我100次的高潮，不然我要去警局提告！」新竹地檢署依兒少性剝削條例起訴王男，並因他在遭查獲後仍寄信給小梅及其家人，令被害人恐懼遭報復，顯見犯後毫無悔意，建請院方從重量刑。

檢警調查，男子王志凌2017年3月間，透過網路認識16歲的小梅，進而交往，去年6月透過通訊軟體LINE與小梅視訊聊天，在小梅不知情的狀態下，拍攝裸體猥褻照片共24張。事後又三度在摩鐵與小梅發生性行為的時候，持手機拍攝裸體猥褻照片共32張。

渣男被拒 又以不雅照恐嚇

直到今年3月小梅因不堪壓力，與王男分手，王男竟以小梅未經同意取走一個滑鼠墊為由，要求以50萬元和解，並稱「妳可以繼續當我的女朋友，或是再給我100次的高潮，不然我要去警局提出告訴」等語，小梅拒絕，王男即接續恫嚇稱「我手上有妳的裸照，妳想清楚一點！」小梅因而心生畏懼，遂答應碰面並簽立50萬元本票。

小梅報警後，警方到王志凌住處搜索，在手機、電腦內扣得照片，檢方依兒童及少年性剝削防制條例之拍攝少年猥褻照片罪起訴王男。

檢警送辦 仍繼續騷擾少女

檢方強調，王男遭檢警查獲後，仍寄送信件給小梅及其家人，表示不滿及憤怒之情，令被害人相當恐懼遭到報復，顯見犯後毫無悔意，仍持續騷擾受害者，建請院方從重量刑，以示懲戒。

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