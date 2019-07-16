國道搶運將 急逃忘拿刀 刀煞困路肩走4公里被捕

2019-07-16

〔記者邱書昱、王宣晴／新北報導〕高速公路發生罕見的持刀打劫計程車搶案！

20多歲林姓男子昨搭計程車到新北市，經國道3號樹林路段，林嫌亮菜刀大喊「搶劫」，喝令司機張男停靠路肩，得手4700元後棄刀逃逸，張男抵抗時右手遭利刃劃傷，仍駕車下國道報案，警方上國道抓人，發現他站在離案發處4公里外的路肩，疑被困在國道，不知如何離開，且他雙手不斷揮舞，看似攔車，仍被趕到的警方逮捕，依強盜罪嫌移送地檢署偵辦。

預藏菜刀劃傷運將 搶4700

據了解，體格壯碩的林嫌昨下午在桃園市大溪區新興路攔搭54歲張姓運將的計程車，指要前往新北市淡水區，車子上國道3號後，坐後座的林嫌多次出言挑釁，甚至詢問被搶劫會怎麼樣？張男原不予理會，但來到國道3號樹林路段時，林嫌突然拿出預藏口袋的菜刀，高喊搶劫，喝令張男把車子停靠路肩。

林嫌先要求張拿出2000元，但張男指身上只有1700元，林嫌拿菜刀抵住張後，大肆搜刮車上現金，共計得手4700元，因張男突激烈抵抗，林嫌顧不得仍在國道上，直接打開車門，下車快跑逃逸，因太過匆忙，還將菜刀遺落在車上，張男抵抗過程中，右手遭到利刃劃傷約2到3公分。

張在林嫌下車後，趕忙加足油門駛離，開下土城交流道後，趕緊打電話報案，國道警察局派員搜捕林嫌，林嫌疑找不到下國道的交流道，案發後在路肩徘徊及揮手，被逮捕，警方在林嫌身上查獲3000元贓款，其餘贓款不知去向。

警方表示，在高速公路行搶的案件很少發生，提醒計程車司機注意車上的乘客，如果遇到類似案件不要輕易激怒對方，也儘量不要開往無法安全停駛的國道上，最好是載往附近的派出所報案。

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