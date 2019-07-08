夜潛寢室強吻女連長 副連長重判3年半

2019-07-08

〔記者王俊忠／台南報導〕在南部陸軍部隊擔任副連長的陳姓男中尉，深夜大膽侵入上尉女連長寢室，對熟睡中的女連長舌吻（喇舌），女方驚醒反抗，陳男竟變本加厲，強吻女方3次。陳男辯稱只是性騷擾，並非強制猥褻；但陳男事後發簡訊給女方說「對不起，滿喜歡妳的才會…」，女方回說「這樣對女生太過分了…」，台南高分院因此不採信陳男辯解，以侵入住宅加重強制猥褻罪判3年6個月徒刑。

女咬舌制止 推出門外

二審合議庭調查，陳姓副連長2016年11月13日凌晨3點許，未經女連長同意，侵入營部連連長室內的小寢室，發現女連長正熟睡，趁機將上半身壓在她身上、親吻女連長嘴唇，還把舌頭伸進女方口中「喇舌」。

女連長驚醒咬了副連長舌頭，隨即推開行為不軌的學弟，要求他停止，陳男卻繼續強吻，女連長3度推開他，陳男仍3度強吻，最後女連長把他推到門外、鎖住房門，陳男才離去。

偷親伸舌頭 男辯性騷

陳男辯稱，因為怕一大早爬不起來，才到學姊寢室要拜託學姊叫他起床，只有偷親學姊嘴巴一次，也有將舌頭伸進學姊嘴巴，學姊醒來後嚇到把他推到門外，他自認只是性騷擾。

侵入住宅加重強制猥褻罪

女連長駁斥「拜託叫起床」的說法不實，根本沒這回事。案發後，女連長經鑑定罹患創傷後壓力症候群，女連長自認已影響軍旅生涯發展。

陳男事後傳簡訊給女連長說「學姊，對不起啦，我好像滿喜歡妳的，所以才會，我不知道妳的感覺？」女連長回說「嗯，有點太超過了，以後不可以，就是學姊學弟關係，工作上單純點好，再喜歡都不可以這樣，對女生太過分了！」法官因此認為，從簡訊內容，可證女連長的指控屬實。

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