6度酒駕險撞死 法官判關7月反省

2019-06-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子是酒駕累犯，曾於3個月內2度酒駕，都以車禍收場；2017年8月他又酒駕，法院判刑6月，可易科罰金18萬元。李男5度酒駕共繳納65萬元罰金，但他仍沒記取教訓，不到1年又酒駕，這次出車禍差點撞死，事後他卻辯稱並無酗酒，而是思念亡妻借酒澆愁，台中高分院認為李男藐視法律規範、不能再輕縱，依公共危險罪判7個月確定，要他在牢裡好好反省。

判決書指出，李男之前的5次酒駕紀錄，依序是2004年8月被警察攔檢，法院判拘役50日，易科罰金5萬元，第2次是2008年9月，酒駕撞車肇事，法院判刑4月，易科罰金12萬元，事隔不到3個月，又於同年12月酒後駕駛小客車肇事，法院對他的第3次酒駕同樣判刑4月，易科罰金12萬元。

2010年4月1日愚人節，李男第4次酒駕被攔查，法院判刑6月，易科罰金18萬元，2017年8月他又第5次酒駕被攔檢，法院也是判6月，易科罰金18萬元。

一度命危住加護病房

李男5度酒駕共繳納65萬元罰金，並因此免去牢獄之災，但他沒記取教訓，2018年6月21日傍晚，李男酒後騎機車於中市沙鹿區，與徐男駕駛的汽車相撞，徐男未受傷，李男卻撞得很慘，一度命危住進加護病房，觀察17天後轉入普通病房，又住了48天才出院。對於第6次酒駕，台中地院認為「不宜再予輕縱」，判刑7個月，必須入獄。

李男上訴二審，宣稱自己並無酗酒惡習，而是妻子在2018年3月過世，他思念亡妻，心情鬱悶而飲酒；另外，他的身體差，車禍再加上癌症手術，體重僅剩40多公斤，躺在醫院2個月，等於是坐牢2個月，聲請輕判徒刑6月，讓他可繳納罰金免入獄，二審法官卻認為，思念愛妻並非酒駕的理由，據此維持原判，必須蹲苦窯7個月，全案確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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