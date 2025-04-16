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    首頁　>　社會

    北市府又有偷拍狼！教育局深夜證實 已通知警方到場處理

    北市教育局16日深夜發布聲明，指市政大樓8樓廁所出現偷拍狼。（資料照）

    北市教育局16日深夜發布聲明，指市政大樓8樓廁所出現偷拍狼。（資料照）

    2025/04/16 23:58

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府大樓驚見偷拍狼！教育局今（16日）深夜發布聲明指出，今下午接獲同仁反映，市政大樓8樓北區廁所發生偷拍事件，由教育局同仁協力控制住現行犯保存證據，並通知警察到場處理。

    教育局指出，今下午控制現行犯後通知警察到場處理，教育局第一時間即依法啟動調查程序，並立即對現行犯採取隔離措施，使其靜候調查，確保辦公環境安全。

    教育局表示，已啟動員工關懷機制，依同仁意願提供心理諮商及相關支持服務，教育局也於今日發送給同仁的一封信，說明本案發生經過、目前採取的處置作為，以及已依法啟動調查程序，請同仁安心上班。

    教育局說，台北市長蔣萬安對此次事件高度重視，強調絕不姑息任何偷拍及性騷擾行為，已要求教育局迅速釐清案情，依法嚴查；同時也指示，除了對加害人究責懲處，對被害人也要即時協助、提供法律協助及諮商等復原措施；公管中心要全面檢視各辦公場所，加強大樓內巡檢頻率。

    2020年台北市議員陳怡君曾踢爆，北市府內出現偷拍狼，女性公務員人人自危，陳怡君並在臉書PO文透露該員已自首，是市府員工，原由北市警察局偵辦，因沒有受害者出面報案，以行政法令辦理，由政風室接手。北市府證實，該員是新工處約聘人員，該員表示不清楚法令、也感到後悔。工務局則表示將召開考績會進行處分。

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