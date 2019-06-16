蹲鄰門口用他WiFi 偷盜電波無罪

2019-06-16

這戶沒加密 蹲門口上網

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「不告而取謂之偷」在刑法上並非全都適用！19歲陳姓男子的手機網路沒有吃到飽，發現某戶無線網路沒加密，直接蹲在人家的家門外上網，屋主感覺網路速度變慢，逮到偷用他家WiFi的陳男；但檢方認為無線網路屬電磁波，非竊盜罪定義的「能量」動產，加上屋主本身就未加密，將陳男不起訴處分。

檢警調查，手機沒辦吃到飽的陳男，多利用公共免費的WiFi上網，他發現苗栗縣住家附近有一戶民宅的WiFi未加密，某日凌晨到該宅前「蹭WiFi」上網。

網速變慢 屋主發現逮人

當時民宅屋主也在上網，覺得速度「卡卡」，從住家監視器發現陳男蹲在他家門前滑手機，認為陳男偷用他家WiFi，報警處理及提告，陳男被依竊盜罪及違反電信法送辦。

苗栗地檢署承辦檢察官劉偉誠指出，刑法竊盜罪章規定，電能、熱能及其他能量屬動產，但其中「其他能量」應於性質上等同電能、熱能具消長性質的能量，才是法條所欲保護的客體；而無線網路的傳輸透過電波傳送，屬電磁波的類型，使用後物質的全部能量不會減少，非屬具消長性質的能量。

電磁波能量沒減少 檢不起訴

此外，電信法規定「盜用他人電信設備通信」須有盜拷他人行動電話序號、內碼來盜用，或在住宅外電話接線箱內盜接等未經他人同意的使用行為；無線網路若限特定人使用，往往會經加密程序確保，但本案WiFi未加密，對陳男而言，不排除可能認為屋主願意與他人分享，難認他在主觀上有何不法利益的意圖。

蹭WiFi示意圖

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