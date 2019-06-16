房仲接案代租套房 偕女入屋飄喘息聲

2019-06-16

兩人穿房仲制服 卻稱看屋

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名包租公上週到自己的待租套房巡視，打不開自己房子的門鎖，找來鎖匠發現大門是自屋內反鎖，研判裡面有人，房東附耳沒聽到翻箱倒櫃異聲，倒是傳來一對男女疑在嘿咻的喘息聲，急拍大門後才見衣衫不整男子來開門，竟然是委託租屋的房仲，對方帶著女同事來「午休」；房東認為男房仲很沒職業道德，氣得當場解約。

沒職業道德 房東當場解約

據了解，該名房東在市區擁有多間套房，是典型包租公，上週中午他心血來潮到其中一間準備出租的套房查看，連續掏出多把鑰匙嘗試，始終無法開啟大門，一度以為帶錯鑰匙，急叩長期配合的鎖匠趕來，鎖匠說明大門是被屋內人反鎖，所以使用正確的鑰匙也開不了門。

由於套房尚未租出去，一臉驚訝的房東擔心宵小入侵，原準備報警，想了想決定先了解一下屋內情況，兩人將耳朵貼在大門上聆聽屋內動靜，果然有狀況，但傳來的「音效」仿彿是男女交歡之聲。房東當場跟鎖匠說：「我的房子變成炮房了？」火大的房東立即大力拍打大門，並喊叫要屋內人開門。

約莫1分鐘，才見一名男子來開門，房東定睛一看是委託租屋的房仲，對方看到來者是房東，顯出驚嚇又尷尬的表情，接著強做鎮定表示是帶房客來看房。但房東發現屋內女子也穿著與男房仲完全一樣的房仲公司制服，「事證」顯示根本是男房仲利用中午休息時間帶女同事來「開房間」。

誇張行徑讓房東差點崩潰，無法接受兩人為了省摩鐵費，竟利用他的無人空房「辦事」，還把屋內冷氣開到最強，怒批房仲沒有職業道德，當場表明要解約。

此事這兩天在台中房仲界傳開，成為熱議話題。

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