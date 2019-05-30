嫖妓賒帳被拒 街友狠殺流鶯

2019-05-30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕常在新竹街頭遊蕩的莊姓街友，與認識一週的周姓流鶯談妥性交易，到周女租處發生性關係後，周女索討費用700元，莊身上僅有150元，表示要賒帳，被周女辱罵三字經、沒家教的莊男憤而狂毆周女，再用枕頭悶死她；新竹市警方在死者頭七日於城隍廟旁將莊男逮捕，新竹地檢署依殺人罪嫌將莊起訴。

檢警調查，53歲莊男與62歲周女是在公園認識，今年3月24日下午莊先與周女聊天，之後到周女租處續攤，2人酒後發生性關係。事後周女向莊收取性交易費用600元，因莊男的時間後來又超出1個多小時，周女說要加價100元，總共700元，但莊男僅有150元，說要賒帳，等隔天領完工錢再補給她。

周女不肯，一直叫他拿出錢來，還諷刺說：「真不知你家人是怎樣教育你的！」罵他三字經。莊男暴怒，揮拳痛毆周女頭臉，拳如雨下，連打幾拳都忘了，一直打到手痛才停，停手後發現周女還有些微氣息，又繼續打，隨後拿起床邊枕頭蓋在周女臉上，悶了幾分鐘，發現她死亡，怕被人發現，又拿兩床棉被蓋住屍體，3月25日凌晨時分騎單車逃離現場。

由於屍體被兩層棉被覆蓋，屍臭隔了好幾天才飄出，警方3月31日獲報，勘查現場後展開緝兇，根據街道監視器畫面鎖定莊男，4月1日深夜在城隍廟旁發現路過的莊男，逮捕歸案。

落網日當天是死者頭七，莊男得知心中惶恐，應訊時懇求檢警給他自新機會，聲稱「喝了酒一時衝動」才鑄下大錯，不是故意殺死周女，檢方依殺人罪將他起訴。

警方私下表示，城隍廟的城隍爺及廟中陰陽司、捕快等，都是「日審陽、夜斷陰」，專門懲奸鋤惡的神明，警方常到城隍廟燒香祈求破案順利，在死者頭七日於廟旁逮捕兇手，認為是城隍爺顯靈協助，讓死者得以瞑目。

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