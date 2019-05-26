好爸爸避嫌睡車庫 員工旅遊全中毒

2019-05-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕住桃園市的50歲王姓好爸爸，昨特地開車載9歲兒子與各約20歲上下的2名女大生員工到宜蘭玩，凌晨入住羅東某汽車旅館時，他把舒服的房間和床位讓給兒子和女員工使用，自己表示要「避嫌」，獨自睡在未熄火的車上，不料疑房內門窗緊閉，車輛廢氣排不出去，4人全部吸入一氧化碳昏迷；送醫急救後，王男仍昏迷插管中，另3人已恢復意識。

警方調查，王男從事冷凍運輸業，22歲及19歲就讀開南大學的蒙古籍交換學生，在其公司打工。

王男昨開車載著兒子與2女到宜蘭玩，王妻有事未跟隨，一行4人凌晨3點入住摩鐵，打算短暫休息3小時，等天亮再出去玩。王男讓3人睡樓上房間，他自己睡在樓下車庫的車內，車子未熄火。

摩鐵員工說，清晨6點半退房時間到了，打了3、4通電話無人回應，到車庫敲鐵門時聞到濃濃廢氣味，從鐵門縫隙發現王男倒臥車內，立即報案。消防員趕來發現王男已昏迷駕駛座，樓上房間的房門未關，1女昏迷床上，另1女與王的兒子倒在床邊地上；4人送醫後，2女與王的兒子逐漸恢復意識。

警、消詢問狀況，才知王男不僅是好爸爸，也很重視男女分際，為了「避嫌」所以睡車上，為讓房間冷氣吹到車庫，房門未關，但車庫密閉，致廢氣佈滿屋內。

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