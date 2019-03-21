18名高階警官異動 副署長依舊懸缺

2019-03-21

〔記者黃敦硯、湯世名／綜合報導〕警政署昨天公布警察人事，一共有18名高階警官異動。其中代理刑事警察局局長的黃明昭獲真除，而原彰化縣警局長林順家升任警署三線三星警政委員，遺缺由原台北市警局副局長方仰寧接任，另近年屢破重大毒品案件的刑事局副局長廖宗山調任嘉義縣警局長。

刑事局長 黃明昭真除

令警界意外的是，原本懸缺的副署長，此次並未一起派任，是否因有高層介入而難產，值得觀察。

據了解，由於尚有包括警政署副署長、勤務中心主任與警察通訊所所長等多個重要警職出缺，預計未來將牽動一波包括直轄市警局分局長的調動。

這一波其他異動名單，還包括在警政署及直屬單位方面，警政委員徐緒昕、蔡耀坤、公關室主任謝進賢、秘書室主任湯明珠、航警局副局長張榮興、鐵路警察局長江振茂、保三總隊長陳耀南、刑事局副局長廖訓誠、警專教育長莊進星。

方仰寧接彰化縣警局長

在直轄市與縣市方面，台北市副局長高壽孫、督察長陳博珍；新竹縣警局長黃家琦、新竹市警局長鄧學鑫、桃園市警局副局長廖美鈴。

值得注意的是，即將接任彰化縣警局長的方仰寧，是警大50期畢業，他在擔任北市警中正一分局長期間，因執行太陽花學運勤務而曾引發爭議，但近年有屏東縣警局長與北市警局副局長等歷練，此次獲拔擢，被警界視為進入接班梯隊。

廖宗山調嘉義縣警局長

另外，新任嘉義縣警局長廖宗山，具有刑事專才，是警界公認的辦案高手，他在刑事局擔任外勤大隊長、主秘與副局長期間，多次偵破重大槍枝與毒品走私集團，屢建戰功，而他曾擔任嘉義縣刑警大隊長，熟悉當地治安狀況，對維護治安有正面助益。

警政署表示，這波人事異動將於本月22日（週五）交接。

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