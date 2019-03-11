迎親隊司機國道追撞 新郎搭小黃 新娘還挨告

2019-03-11

租車公司提告求償50萬

〔記者王定傳／新北報導〕謝姓新郎官搭乘3輛車組成的迎娶車隊，從新北市南下苗栗迎娶吳姓美嬌娘，租車公司派蔡姓員工擔任新郎官賓士禮車的司機，途中蔡員沒保持車距，在國道發生追撞，害得迎娶車隊車輛撞成一團，新郎只好改搭計程車完成迎娶，不料，租車公司竟向遭撞的第2輛車承租人（新娘）求償50萬餘元，新北地院法官依鑑定判斷，蔡男未保持安全距離是肇事主因，跟新娘無關，判決敗訴。

禮車司機肇事 新娘勝訴

吳女的委任律師陳宏奇表示，事故發生後，謝男只能請計程車當迎娶車隊，氣氛有些尷尬，且還得另外花錢等，對方竟來求償，真是「無理取鬧」，這對新人非常無奈，只能被迫迎戰，法院判決符合公平正義，希望對方不要上訴；記者昨聯繫該租車公司，員工表示老闆不會受訪。

謝男與未婚妻吳女租了3輛車當迎娶車隊，準備由新北市三重區經國道南下到苗栗迎娶新娘，再返回三重宴客。

迎娶車隊2017年1月15日吉時出發，前2輛分別由謝男的親友駕駛，第3輛賓士車由租車公司員工蔡男駕駛並載著新郎，車隊行經國道三號116公里100公尺處（苗栗路段），還沒到達新娘住處，就因前方有車禍，前兩輛迎娶車減速往外側車道切出，載新郎官的車未保持安全距離，導致追撞前方車隊，造成3輛車撞成一團，所幸未釀成傷亡。

遭追撞的第2輛車由新娘名義承租，租車公司主張，因前後嚴重受損，維修費加上折舊費要39萬餘元、營業損失也要10萬餘元，向新娘求償50萬餘元。

吳女反駁，蔡男調查時說過當時車速約100公里，與前車僅距離3公尺，可見沒保持安全距離，租車公司應自負責任。

法官依鑑定判斷，蔡男未保持安全距離是肇事原因，其他車沒有，且蔡男是受租車公司指揮、履行載送新郎的契約義務，進而追撞，新娘並無責任。

迎親車隊追撞示意圖

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