欠賭債不堪虐打 男吞毒品亡

2019-03-05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕36歲李男疑與人發生賭債糾紛，遭魏男等3人毆打，李男疑不堪痛楚，拿出身上毒品一吞而盡，身體不適當場休克，經送醫搶救無效身亡，警方逮捕涉案的魏男等人，至於李男是自己吞毒或遭人強灌，待由法醫解剖釐清。

警方調查，李男因賭博糾紛，引起魏男等人不滿，2日凌晨將李男帶到洗車場痛毆，李男被打到渾身是傷，趁魏男等人不注意，疑似拿起口袋的毒品一吞而下，並偷偷撥電話向友人求救，沒多久李男全身發抖，嚇得魏男等人罷手，讓李男友人開車載他到醫院搶救，並通知李男的池姓女友到場協助。

院方搶救無效李男不治，但醫護人員發現李男全身挫傷，頭部還有明顯傷勢，認定死因不單純，通報警方。

基隆市警三分局鎖定魏男等人駕駛的車輛，約談犯嫌到案說明。魏男等人均稱想要給李男一個教訓，未料他卻趁大家不注意，從口袋拿出大量K他命吞下去，才會發生意外。

承辦人員對魏男等人的說法存疑，初步查看李男傷勢，並無明顯致命傷，6日將由法醫解剖釐清死因。

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