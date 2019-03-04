謝政鵬哽咽悼念女友「換我陪她」

2019-03-04

〔記者鄭景議／台北報導〕台灣網球名將謝政鵬的女友、文化大學二年級女學生張恒綿，上月19日在學校附近路口，被右轉公車捲入車底喪命；張恒綿昨天上午告別式，謝政鵬也出席，他受訪表示，「以前在台灣都是她一直陪我，現在換我陪她了」，語畢還不禁哽咽。

張的告別式以白色系搭配粉色氣球為主，數百名親友家人出席，張的父母不斷啜泣拭淚，媽媽還一度攤在爸爸肩膀上，謝在過程中也不斷用手拭淚，神色悲傷，移靈時謝在牌位旁幫忙撐黑傘，與家人一起送張最後一程。

肇事的司機也前來致意，面對媒體不願受訪，拚命拿外套遮頭，只透過同事表示，願意負起一切責任。

謝政鵬受訪時說，「過去在台灣都是她一直陪著我，回台灣之後，我自己也是24小時每天都在會館陪著她。」

在IG發影片 回憶與女友點滴

謝政鵬也在自己IG發出一段影片，回憶與女友過去的點滴，他說：「昨天謝謝妳來夢裡陪我這幾個小時…，最後妳越跑越遠的跟我說再見…，謝謝妳陪伴我這短暫的夢境，我想妳了。」

不少網友紛紛表示：「看完好不捨這女孩」、「你要堅強，她才會放心去當小天使」、「加油，她活在你心裡陪著你」。

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