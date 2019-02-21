暴徒持械揮棍 不准船靠近 情況危急

2019-02-21

〔記者簡惠茹、陳彥廷／綜合報導〕東港籍漁船穩鵬號昨凌晨疑因兩派人馬衝突，演成海上械鬥喋血案，目前船上暴徒不僅控制船長等3名台灣人，還持械及揮棍不准前來營救的它船靠近，情勢仍在危急之中。

漁業署副署長林國平表示，昨天凌晨到白天還能跟船長通話，下午1點澳洲船隻「Stahla」接觸到穩鵬號後，船長、輪機長和觀察員就被帶到船艙拘禁，暴徒不准船長再跟外界聯繫，其中一人持鐵棒揮舞挑釁，嚇阻船隻靠近，因而造成下午台灣船隻鴻福88號無法接近救援。

林國平昨晚進一步說，日落後救援行動暫時中止，今天日出再進行；目前得知我國籍3人都還安全，至於菲籍船員拘禁船長等人是否有提出要求？都尚待釐清。但由於已經確認船上船員持有鐵棍等危險物品，已請附近國家協助出動武裝船隻救援。

林國平說，受困的漁業觀察員楊文斌40多歲，從事漁業觀察員工作6年，是資深觀察員，觀察員訓練不易，不但要有豐富海洋知識，還要有在海上生活的能力，一艘遠洋漁船一趟航程就要3個月，專業度和困難度都很高。

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