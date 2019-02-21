海上喋血殺手 竟是最優秀船員

2019-02-21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港籍「穩鵬號」漁船在模里西斯海域驚傳喋血案，船東陳勝富稍早透過衛星越洋電話表示，該名涉嫌行凶的外籍漁工能力相當突出，甚至還能代理船長的「揚繩」工作，竟會犯下暴行，令人不解。

船東︰殺人漁工是首聘

陳勝富說，剛案發時每40分鐘到1小時，穩鵬號船長陳振茂都會主動聯繫回報，但昨天下午開始就有接通但無人接聽船上電話，令人掛心全船人員安危；據了解，台籍船長、輪機長及船上的漁業署漁業觀察員已被凶手率漁工挾持，一同關在船艙內，因此，船長後續未再和外界連絡。

陳勝富轉述船長陳振茂說法，有2名菲律賓船員見該名菲籍漁工逞凶後，從船艙跑到船長室求救，陳振茂透過監視器畫面監看發現有人倒地不起，也有人被威逼跳下海，在海面上載浮載沉，眼見行凶漁工極度失控，陳振茂想請同國籍漁工相勸，但無人敢靠近，陳振茂用擴音器勸說，卻絲毫未見效。

陳勝富說，穩鵬號1月24日從高雄前鎮出發，前往新加坡裝魚餌、接船員，直接到印度洋作業，涉嫌殺人的菲籍漁工是首次聘請，因其工作能力強，當時印象不差，還能代理船長進行延繩釣法中重要的「揚繩」工作，評價極高，為何會鬧出喋血風波，實在令人不解。

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