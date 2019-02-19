專家︰性生活美滿需兩情相悅 非乳房大小

2019-02-19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院性平會委員黃瑞汝指出，年節時期最易讓生活不順者挫折感加倍，建議民眾若自覺「過不去」時，給自己一分鐘想一下，並且向外求助，「人生沒有過不去的難關」。

據了解，女方家屬透露，夫妻間疑因丈夫要求二次隆乳產生嫌隙，黃瑞汝強調，女性長期遭物化，常將乳房大小視為性感象徵，也讓女性背負莫名壓力；她指出，性生活美滿與否絕對不是取決於乳房大小，若是兩情相悅，在相愛的前提下發生關係，就能相互體諒，也就是說觀念決定一切。她也特別呼籲，人類最大的性器官是在「兩耳之間」，絕不在雙峰之間。

她也提醒女性，若與另一半處於關係不睦甚至關係緊張時，務必多觀察對方，若發現對方有情緒不穩情況，儘量順著對方，切忌言語刺激，設法讓對方情緒緩和或鬆懈時，再找機會離開。

此外，黃瑞汝指出，很多家長自覺活不下去、選擇自我了斷時，甚至會想帶著子女一起走，問題是，小孩有自己的人權，即使是雙親都沒有權力決定孩子的未來，盼人權觀念早日落實，才能避免家長帶著子女一起死的悲劇一再發生。

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