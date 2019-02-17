死囚申請充氣娃娃助興、蓄髮捐癌童 沒過關

2019-02-17

〔記者陳慰慈、吳政峰／綜合報導〕關押在台北看守所迄今23年的死囚蕭仁俊，去年底向矯正署申購情趣用品「充氣娃娃」遭駁；他另向北所申請蓄髮，希望捐髮給癌童做假髮，北所也認為不符男性收容人髮長限3公分規定。蕭就蓄髮案提出申訴，民間司改會認為該規定有違母法「監獄行刑法」立法意旨，若蕭申訴案遭駁回，將協助他打行政訴訟。

司改會願助打蓄髮行政訴訟

對於充氣娃娃的申請案，矯正署指出，充氣娃娃非監所生活所需必要用品，因此駁回。至於蓄髮申請，是依據「監獄行刑法」規定與衛生習慣未予同意。

司改會認為，蕭的目的是公益，非恣意蓄髮，公益團體認為捐髮長度以15公分為宜，因此蕭在目前法令規範不明卻又想從事愛心活動的前提下，應有權留髮15公分。

至於蕭想購買充氣娃娃，此部分司改會未介入。

早年犯下擄人勒贖等案入監的蕭仁俊，1995年假釋出獄，隔年與同夥廖家麟闖進台北市一家律師事務所劫財，勒昏刺死值班律師周德勝，最高法院2010年將他判決死刑確定。蕭入獄後受洗成為基督徒，被認為是死囚模範生，當犯下捷運隨機殺人案的鄭捷被關進北所時，北所還特別選蕭與鄭同住。

全台目前有41名待槍決死囚，以台北看守所關押22名最多，死囚吃喝拉撒都在房間，不需下工場勞動，以便於管理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/