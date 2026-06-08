菲國旅遊團中巴台14線翻落邊坡釀16傷 駕駛竟無照駕駛警將重罰

張姓男子駕駛的中巴翻落邊坡，車體印著「鴻洲交通公司」。（南投縣消防局提供）

搭載15名菲律賓等外籍遊客上合歡山的中巴，昨傍晚在台14線79公里處翻落邊坡，菲籍乘客的iPhone或Apple Watch偵測到車禍，自動撥打119通報，其中3名乘客3人傷勢較重，其餘無大礙，警方查出張姓中巴駕駛竟然無大客車駕照，小客車駕照也早被註銷，警方將開單重罰。

載了15名菲律賓籍等外籍移工遊客的中巴，昨日從台中集合出發上合歡山遊玩，傍晚5時多下山行經台14線79公里處，該處是陡坡加彎道，車輛突然偏離車道後墜落邊坡，現場駕駛及乘客共16人受傷，分別送埔里埔基及埔榮救護，其中2人有骨折，1人疑似腦震盪，目前有4人還在住院，其餘的都已離院。

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南投縣消防局在傍晚5時31分接獲交通事故報案，而報案的不是民眾，而是車上菲籍乘客的iPhone或Apple Watch偵測到車禍，自動撥打119通報。

仁愛警分局調查，41歲張姓中巴駕駛，並無毒駕及酒精濃度反應，惟沒有營業大客車駕駛執照，連小客車駕照都遭註銷，等於無照駕駛。警方將依道路交通管理處罰條例規定，處4萬元以上 8萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車。

據了解，該部中巴是鴻洲交通公司所有，該公司在新竹縣新豐鄉，公司稱張姓駕駛和中巴是靠行人員和車輛，也不知他沒有駕照。

中巴翻落台14線79K處邊坡，有些乘客傷勢無礙，自行走上路面，警方關心傷勢並協助就醫。（仁愛警方提供）

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