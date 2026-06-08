為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    菲國旅遊團中巴台14線翻落邊坡釀16傷 駕駛竟無照駕駛警將重罰

    2026/06/08 11:20 記者陳鳳麗／南投報導
    張姓男子駕駛的中巴翻落邊坡，車體印著「鴻洲交通公司」。（南投縣消防局提供）

    張姓男子駕駛的中巴翻落邊坡，車體印著「鴻洲交通公司」。（南投縣消防局提供）

    搭載15名菲律賓等外籍遊客上合歡山的中巴，昨傍晚在台14線79公里處翻落邊坡，菲籍乘客的iPhone或Apple Watch偵測到車禍，自動撥打119通報，其中3名乘客3人傷勢較重，其餘無大礙，警方查出張姓中巴駕駛竟然無大客車駕照，小客車駕照也早被註銷，警方將開單重罰。

    載了15名菲律賓籍等外籍移工遊客的中巴，昨日從台中集合出發上合歡山遊玩，傍晚5時多下山行經台14線79公里處，該處是陡坡加彎道，車輛突然偏離車道後墜落邊坡，現場駕駛及乘客共16人受傷，分別送埔里埔基及埔榮救護，其中2人有骨折，1人疑似腦震盪，目前有4人還在住院，其餘的都已離院。

    南投縣消防局在傍晚5時31分接獲交通事故報案，而報案的不是民眾，而是車上菲籍乘客的iPhone或Apple Watch偵測到車禍，自動撥打119通報。

    仁愛警分局調查，41歲張姓中巴駕駛，並無毒駕及酒精濃度反應，惟沒有營業大客車駕駛執照，連小客車駕照都遭註銷，等於無照駕駛。警方將依道路交通管理處罰條例規定，處4萬元以上 8萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車。

    據了解，該部中巴是鴻洲交通公司所有，該公司在新竹縣新豐鄉，公司稱張姓駕駛和中巴是靠行人員和車輛，也不知他沒有駕照。

    中巴翻落台14線79K處邊坡，有些乘客傷勢無礙，自行走上路面，警方關心傷勢並協助就醫。（仁愛警方提供）

    中巴翻落台14線79K處邊坡，有些乘客傷勢無礙，自行走上路面，警方關心傷勢並協助就醫。（仁愛警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播