男子臨櫃匯10萬稱給表妹周轉 警查出他被假交友洗腦買礦石

季男稱要匯10萬元給表妹周轉，行員察覺有異報案，內湖分局派員到場關心詢問，才發現季男落入假交友陷阱，想要購買礦石投資才匯款。（記者陸運鋒翻攝）

季姓男子跑到台北市內湖區內湖路一段一家銀行，稱要匯10萬元給表妹周轉，行員察覺有異報案，內湖分局派員到場關心詢問，才發現季男落入假交友陷阱，因想要購買礦石投資才匯款，經員警仔細分析詐騙手法後，季男才發現自己差點被騙，取消匯款成功保住積蓄。

內湖警分局調查，50多歲周男上週前往國泰世華銀行內湖分行，打算提領並匯款10萬元，並向行員稱要借給表妹周轉使用，但行員詢問對方相關資訊時，周男卻支吾其詞疑似遭詐騙，隨即通報警方到場了解。

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警方指出，經員警進一步關懷詢問後，發現季男手機與一名陌生女子以LINE聯繫，對方以「販售礦石」為由多次要求匯款，警方察覺異隨即分析向季男「假交友、真詐財」常見詐騙手法。

警方說，員警耐心說明詐騙集團常利用噓寒問暖、投資獲利等話術博取信任，再誘騙民眾匯款，而季男聽了解說後，才驚覺自己險些受騙，當場打消匯款念頭，成功保住辛苦積蓄，對於警方及銀行行員協助深表感謝。

警方呼籲，網路交友應提高警覺，凡遇陌生網友談及投資、代購、借款或要求匯款，極可能就是詐騙手法，民眾如遇可疑情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，避免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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