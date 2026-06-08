勿成犯罪集團幫兇 移民署今入移工宿舍宣導反詐、防豬瘟

為了讓移工朋友順利適應在台生活、提高自我保護意識，移民署新竹縣服務站今天前往長宏人力仲介有限公司的環北宿舍，面對面宣導。（移民署新竹縣服務站提供）

為了讓移工朋友順利適應在台生活、提高自我保護意識，移民署新竹縣服務站今天前往長宏人力仲介有限公司的環北宿舍，透過面對面的互動，搭配通譯多語化的資訊傳遞，向移工們宣導「反詐騙」及「防範非洲豬瘟」，提醒切勿成為犯罪集團的幫兇。

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​活動現場，新竹縣服務站人員特別針對近期常見的「高薪打工陷阱」、「人頭帳戶」及「詐欺車手」，舉出具體案例解析。菲律賓籍通譯也分享身邊的真實案例，曾有移工在回國前將帳戶賣給詐騙集團，以為不會有問題，沒想到再次入境台灣時，因為被列為詐欺共犯遭到通緝，在機場被直接逮捕。

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「將存摺、金融卡提供他人使用，會面臨刑事責任及影響在台居留權利。」移民官提醒移工朋友們切記，天下沒有白吃的午餐，拒絕幫人開戶或交出個資及提款卡，以免因小失大。此外，端午佳節將至，移民署也邀請移工朋友一同防堵非洲豬瘟入侵，千萬不要請家鄉親友郵寄肉類製品或含肉零食來台，如肉乾、肉粽、火腿等都不可以。

​新竹縣服務站站主任鄭曉慧表示，防範非洲豬瘟一直是政府重點宣導的事項，而宿舍是移工每日休息的重心，透過入內宣導，希望讓移工在輕鬆的環境下吸收法律知識，並即時解答生活中的疑難雜症，未來也將持續與企業及仲介機構合作，將行動服務推展至各工廠與宿舍。除了提供法令諮詢，也希望透過多元管道的宣導，讓移工朋友在台工作期間，能平安、順心地生活。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

移民署新竹縣服務站向移工們宣導「反詐騙」及「防範非洲豬瘟」，提醒切勿成為犯罪集團的幫兇。（移民署新竹縣服務站提供）

移民署新竹縣服務站前進移工宿舍，搭配通譯向移工們宣導「反詐騙」及「防範非洲豬瘟」。（移民署新竹縣服務站提供）

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