殺妻、岳母及3歲繼子帶狗逃亡 狠男判賠590萬元

張泓毅犯案後帶狗逃亡被逮。（資料照）

2024年間，24歲男子張泓毅自認30歲陳姓妻子處於不快樂環境，先殺陳女後，再連續殺害69歲的岳母及3歲繼子，並盜領岳母存款及盜刷信用卡共57萬餘元，用以網路交友、線上賭博等；一審新北地院國民法庭判他死刑，這是國民法官制2023年施行後，國民法官庭首度判死的案件，全案上訴二審中，被害者陳女姊姊及陳女另一名小孩向張男提訴求償590萬餘元，新北地院審理後判決張男如數全部賠償合計590萬餘元。

檢警調查，張男與3名被害者同住在新北市三重進安街某社區大樓內，2024年4月30日晚間至5月1日凌晨，張趁陳女熟睡時，以枕頭及徒手勒頸方式將她悶死；犯後認為造成妻子不快樂元凶是岳母，2日凌晨又到隔壁房間掐死岳母，同日下午5時為了方便逃亡，更以雙手及充電線勒死繼子，前後折磨年幼被害者數十分鐘。

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檢方查出，張男犯後伴屍數日，5日找來水族館員工到家中清魚缸，故布疑陣，5日再帶博美犬「糯米」搭高鐵逃亡到台中。

他犯後另有盜領岳母15萬元存款，及盜刷她的信用卡升級包養交友網站VIP，或繳房租、儲值線上博弈金共盜刷42萬元。當時因母親節將近，家屬聯繫不上被害者11日前往租屋處查看，聞到屋內傳出臭味，趕緊報案，檢警獲報17小時內就在台中逮捕張男。

一審合議庭審酌，張男動機令人不齒，犯罪手段可謂「虐殺」，視人命如草芥，犯後未有任何愧疚或良心不安，鑑定時更稱不後悔，甚至說「還是會殺死岳母」等，毫無悔意，加上他曾說要殺死家屬，鑑定報告也指，張整體再犯可能性為「中」，並審酌張男是基於直接故意、出於預謀連續殺人，其中兩人為老年人及幼童，亦有對被害人施加不人道、極端凌虐殘忍手段，符合憲法法庭憲判字第8號所稱「犯罪情節最嚴重」要件，依殺人及成年人故意對兒童犯殺人罪，判處張男死刑，褫奪公權終身。

被害者姊姊及陳女另一名9歲兒子痛失家人，悲痛之情不可言喻，提訴求償590萬餘元；在押中的張男經合法通知，無正當理由不到庭，亦未提出書狀作何聲明或陳述。法官審理後判決張男賠償殯葬費、扶養費、精神慰撫金等合計590萬餘元，可上訴。

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