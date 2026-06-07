八旬老翁開車誤把油門當煞車 撞上民宅車頭稀巴爛

吳姓老翁開車撞上民宅。（記者王冠仁翻攝）

八旬吳姓老翁今天早上開車外出後要返家，當他抵達住家附近放慢速度準備要停車時，他疑似誤把油門錯當成剎車，一踩下去，車輛徑直往前撞上民宅，不僅車頭撞成廢鐵，他也因此左腳骨折被送醫救治。警方事後到場調查，確認他沒有酒駕、毒駕，全案只是單純意外。

台北市消防局在今天早上9時36分接獲報案，報案民眾聲稱中正區重慶南路三段132巷與詔安街26巷口，有一輛轎車撞上民宅。救護人員到場後，將受傷的八旬吳姓駕駛救出，他左手擦傷，左腳骨折，送醫救治後幸無大礙。

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警方調查，吳姓老翁就住在車禍地點附近，今天早上他開車外出後要返家，當抵達事故現場附近時，他放慢速度準備停車，沒想到他疑似誤把油門當成煞車，一踩下去，車輛加速往前行駛，一頭撞上路旁民宅，他也因此受傷。

警方事後對吳酒測，其酒測值為0，警方經查看他情況，發現他沒有使用毒品徵兆，車內也沒有相關違禁品，因此排除他酒駕、毒駕。

中正二分局呼籲，高齡長者換照新制已於今年5月31日施行，年滿70歲的長者必須通過體檢、完成安全教育課程後，即可換發駕照，首次換發有效期限至75歲；滿75歲長者，則須3年換照一次，除體檢及課程外，還要通過認知功能測驗，方可換發有效3年的駕照。

吳姓老翁開車撞上民宅。（記者王冠仁翻攝）

吳姓老翁開車撞上民宅。（記者王冠仁翻攝）

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