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    首頁 > 社會

    疑嗑藥亂報案稱「遭人砍傷」警、消衝現場救人變抓毒

    2026/06/07 14:19 記者鄭淑婷／桃園報導
    張男疑似吸毒後亂報案稱遭人砍傷，警、消趕抵現場，發現他根本毫髮無傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    張男疑似吸毒後亂報案稱遭人砍傷，警、消趕抵現場，發現他根本毫髮無傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    42歲張姓男子昨（6）日晚間打電話報案稱遭人砍傷，警、消趕抵現場救援，卻發現張男毫髮無傷，屋內還搜出依托咪酯菸油、安非他命等毒品，疑似吸毒吸到錯亂，亂打電話報案，警方隨即逮捕張男，並依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

    桃園警分局武陵派出所員警於昨（6）日晚間9點30分，接獲張男報案遭人入侵住宅砍傷，員警立即趕抵現場，並通知消防人員到場協助救護，經消防人員檢視後，發現張男身上並無任何遭砍傷痕跡，與他報案內容明顯不符，且張男竟還責怪警、消人員打擾他休息。

    員警察覺張男情緒異常、言語反覆，遂提高警覺進一步查察，發現屋內桌面擺放疑似毒品及相關器具，員警隨即依法進行查處，張男一度強力反抗，被員警合力壓制逮捕，期間胡言亂語還大喊救命，員警於現場起獲依托咪酯菸油、安非他命等毒品，以及分裝、調製器具等相關違禁物品，隨即將張男逮捕並依法查扣相關證物，全案依毒品危害防制條例移請偵辦，後續將持續追查毒品來源及流向。

    桃園警分局表示，毒品不僅危害個人身心健康，更嚴重影響社會治安，將持續強化查緝能量，溯源追查販毒網絡，全力打擊毒品犯罪，以維護民眾安居環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在張男住處搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在張男住處搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在張男住處搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在張男住處搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

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