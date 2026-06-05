開「註銷車」上路被攔 驗尿檢出4毒「濃度破萬」判4月

開「註銷車」被攔 尿驗4毒 濃度破萬重判4月。（資料照）

苗栗一名江姓男子去年底在友人住處狂吸海洛因與甲基安非他命，隨後竟駕駛已註銷車輛上路，直接毒駕。江男行經苗栗竹南時遭警方攔查，當場被搜出大量毒品與電子煙彈。警方隨後將他帶回採尿送驗，其中甲基安非他命濃度高達3萬7221ng/mL。苗栗地院法官近期審完畢，依公共危險罪判處江男有期徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，江男於去年12月29日傍晚，在苗栗市友人住處以玻璃球燒烤方式吸食甲基安非他命，隨後又將第一級毒品海洛因摻入香菸吸食，江男在雙重毒品作用下神智極度恍惚，仍執意駕車上路，他當天深夜開車行經竹南鎮復興路91號前，因該車屬於逾檢註銷車輛，當場被執勤員警攔截盤查。

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警方直接在江男車內搜出第一級毒品海洛因9包（總毛重22.9公克）、第二級毒品甲基安非他命1包（毛重5.28公克），還包含俗稱為喪屍菸彈的依托咪酯煙彈1顆（毛重5.23公克）及電子煙桿2支。

判決書指出，江男採尿報告，其尿液中的可待因達631 ng/mL、嗎啡3912 ng/mL、安非他命6103 ng/mL、甲基安非他命37221ng/mL，遠遠超過管制標準，法官依公共危險罪判刑，江男另涉持有、施用毒品部分仍偵辦中。

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