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    首頁 > 社會

    竟有這款母親！同居人父親非禮女兒 不信還陪同被告出庭

    2026/06/05 09:13 記者陳鳳麗／南投報導
    對女兒漠視，不信女兒被同居人父親性侵，還陪對方出庭，同居人父親一審已被判刑6年，南投地院准予延長安置女童3月。（記者陳鳳麗攝）

    對女兒漠視，不信女兒被同居人父親性侵，還陪對方出庭，同居人父親一審已被判刑6年，南投地院准予延長安置女童3月。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣一名母親因要手術，請求社福單位暫收容9歲女兒，女童安置時在遊戲中說出被舅舅和母親同居人的父親性侵，2男均被起訴，也陸續判刑，惟女童母親始終認為女兒說謊，還多次陪同居人父親出庭，3年來始終對女兒漠視，找各種理由不跟女兒會面，社工認為女童還不適合返家，南投地院准予繼續安置3個月。

    南投縣一名離婚婦女，帶著女兒生活，曾住在娘家，後又與男友同居，3年前因生一場大病必須開刀，無人可照料9歲女兒，請求社服中心幫忙找機構短暫安置，而女童在機構的遊戲中，說出被舅舅和媽媽同居人的父親性侵，縣府安排寄養家庭照顧女童，而機構進行通報後，檢警展開調查，檢察官去年起訴2男。

    該婦人不相信女兒，還堅持女兒說謊，對於縣府社工安置女兒到寄養家庭極為不滿，找各種理由拒絕會面女兒，或是完全聯絡不到人，更離譜的是，婦人還多次陪同居人父親上法庭，該男去年底已被南投地院判刑6年，官司仍在進行中。

    3年來女童的母親一直漠視女兒，不跟社工討論女兒返家事宜，今年3月勉強答應與女兒會面一次，但態度依然冷漠，由於其經濟狀況不好，女童的祖父母經濟不佳，都沒有具體照顧計畫，司法部分進行二審審理中，縣府認為女童不適合返家，因此向南投地院聲請准予延長安置案主3個月獲准。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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