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    台中警界大風吹！今年第3波調整 61名中高階警官異動

    2026/06/03 14:21 記者許國楨／台中報導
    台中市警局公布61名中高階警官異動名單。（圖由市警局提供）

    台中市警局公布61名中高階警官異動名單。（圖由市警局提供）

    台中市警察局大規模人事調整！因應人員退休、職務歷練及治安工作需求，警局公布今年第3波中高階警官人事異動名單，共有61人職務調整，職務涵蓋副分局長、偵查隊長、警務正、督察員以及各派出所所長等重要職位，預計於6月4日辦理離到職手續並正式履新，新到任名單如下：

    1.何孟宗：主任秘書室專員。

    2.林鉦哲：後勤科專員。

    3.陳文哲：第五分局副分局長。

    4.蔡榮錠：太平分局副分局長。

    5.陳敬中：東勢分局副分局長。

    6.吳雙福：防治科專員。

    7.卓家興：清水分局副分局長。

    8.游啟明：大甲分局副分局長。

    9.蕭旭成：第一分局副分局長。

    10.陳樹文：霧峰分局副分局長。

    11.李嘉興：清水分局偵查隊長。

    12.謝志遠：刑事警察大隊偵查第五隊長。

    13.詹典儒：第五分局偵查隊長。

    14.李嘉揚：霧峰分局偵查隊長。

    15.黃哲偉：刑事警察大隊偵查第七隊隊長。

    16.陳盈良：第四分局交通組組長。

    17.林愷庭：法制室綜合股股長（支援局長室）」。

    18.周朕平：人事室警務正（支援交通警察大隊）」。

    19.邱靖宸：人事室警務正（支援局長室）」。

    20.蔡俊生：保安科警務正。

    21.林晏霆：犯罪預防科警務正。

    22.麥建仁：公共關係室警務正。

    23.謝晨仰：督察室警務正。

    24.謝宗益：第三分局警務員（第七序列）。

    25.盧宏銘：第一分局警務員（第七序列）。

    26.鍾佳紋：交通警察大隊警務員（第七序列）。

    27.林佳億：第五分局偵查隊警務員兼副隊長（第七序列）。

    28.陳宏模：第二分局育才派出所警務員兼所長（第七序列）。

    29.林承亞：第二分局文正派出所警務員兼所長（第七序列）。

    30.林柏豪：第五分局文昌派出所警務員兼所長（第七序列）。

    31.何明憲：第五分局松安派出所警務員兼所長（第七序列）。

    32.吳忠哲：第三分局偵查隊警務員兼副隊長。

    33.柯閔翔：豐原分局偵查隊警務員兼副隊長。

    34.陳輝航：清水分局偵查隊警務員兼副隊長。

    35.王耀德：刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長。

    36.許棋舜：大甲分局外埔分駐所警務員兼所長。

    37.廖得麟：第五分局四平派出所警務員兼所長。

    38.韓文祥：和平分局警務員。

    39.吳長峰：第二分局警務員。

    40.吳重禹：第三分局警務員。

    41.黃彥融：第四分局警務員。

    42.李榮峰：交通警察大隊督察員（第七序列）。

    43.施博偉：保安警察大隊督察員（第七序列）。

    44.陸梅婷：婦幼警察隊督察員（第七序列;支援督察室）。

    45.邱俊皓：督察室警務員。

    46.黃思融：少年警察隊警務員（支援霧峰分局）。

    47.賴宥霖：刑事警察大隊警務員。

    48.林聖蓉：刑事警察大隊警務員。

    49.張躍騰：「陞職第八序列職務人員依積分高低順序公開選填服務機關」，原任烏日分局巡官。

    50.蔡聿筌：「陞職第八序列職務人員依積分高低順序公開選填服務機關」，原任第六分局巡官。

    51.翁林翊：「陞職第八序列職務人員依積分高低順序公開選填服務機關」，原任第五分局松安派出所巡官兼副所長。

    52.莊宜佳：「陞職第八序列職務人員依積分高低順序公開選填服務機關」，原任第一分局巡官。

    53.林忠生：「陞職第八序列職務人員依積分高低順序公開選填服務機關」，原任太平分局頭汴派出所巡官兼所長

    54.許凱傑：「陞職第八序列職務人員依積分高低順序公開選填服務機關」，原任霧峰分局巡官。

    55.郭大維：刑事警察大隊偵查員。

    56.吳珈瑋：太平分局頭汴派出所巡官兼所長。

    57.林恒生：霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長。

    58.洪存孝：東勢分局石城派出所巡佐兼所長。

    59.許哲維：烏日分局瑞井派出所巡官兼所長。

    60.王南雄：和平分局天輪派出所巡佐兼所長。

    61.林聰榮：和平分局德基派出所巡佐兼所長。

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