母殘忍男友！ 2歲女童遭丟進洗衣機、纏膠帶、撞牆 不送醫被虐死

台中林姓男子，不滿同居人2歲女兒哭鬧、不吃飯，丟進洗衣機、撞牆、拿吹風機吹熱風殘忍凌虐，造成女童引發敗血症死亡，台中地檢署今天偵結起訴。（記者陳建志攝）

台中林姓男子（44歲）和楊姓女子同居，卻因不滿楊女2歲的女兒哭鬧、不吃飯，先後將她丟進洗衣機、頭手纏繞膠帶，還拋摔撞擊牆壁、床舖，造成她大腿腫脹，又拿吹風機以熱風直吹左大腿腫脹處，造成大腿燒燙傷，見女童傷痕累累未就醫，只帶她到國術館敷藥，女童終因顱內出血、全身多處骨折，傷口化膿引發敗血症，在今年2月14日死亡，台中地檢署今天偵結，依對於未滿7歲之人，施以凌虐因而致人於死罪起訴林男。

檢方起訴指稱，林姓男子（44歲）和楊姓女子為男女朋友，兩人從2025年10月起開始租屋同居，林男卻接連凌虐楊女2歲的女兒，去年11月下旬，某天將女童抱起丟入洗衣機內並關上蓋子，女童驚嚇大哭，經楊女阻止後，轉命女童至客廳罰站；見女童哭泣，竟以透明膠帶，纏繞女童臉部、雙手，楊母見狀將膠帶剪開，林男後來又將她關進衣櫥、廁所。

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接著去年12月間，多次在太平、北屯租屋處毆打女童雙眼造成她雙眼瘀青腫脹，今年1月21日至26日間，多次徒手、持伸縮桿毆打女童，並將她拋摔撞擊牆壁、床舖，造成她大腿腫脹，惡劣的林男不放過她，先徒手甩打巴掌，接著拿吹風機，近距離以高溫熱風直吹左大腿腫脹處，造成大腿燒燙傷。

今年2月9日凌晨2點至6點，在北屯租屋處臥室，因不滿女童在旁玩耍吵到他睡覺，先捏臉頰，又持伸縮桿毆打左大腿，接著將女童頭部大力撞擊牆壁、床鋪數次，造成女童出現顱腦損傷骨折出血、左大腿腫脹、左上臂肱骨及左大腿股骨錯位性骨折。

女童因林男持續虐打傷痕累累，林男一開始竟只帶她到國術館貼藥布，女童因骨折遲未獲治療，先是無法行走，到今年2月10日起，開始出現意識模糊、嗜睡、反應遲鈍等徵狀，最終因傷處化膿，引發敗血症，在今年2月14日下午2點多死亡，全案才爆發。

檢方調查後今天偵結，依對於未滿7歲之人，施以凌虐因而致人於死罪起訴林男；另檢方也認為生母楊女見女童被同居人凌虐卻消極不作為，依過失致死罪嫌起訴她。

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