婦人網購翡翠奔郵局領45萬 警見賣家「大量簡體字」忙攔阻

興隆派出所員警獲報趕抵，眼尖發現賣家大量使用簡體字且刻意規避平台保障機制。（記者鄭景議翻攝）

66歲王姓婦人在網路購物平台瀏覽翡翠飾品，因誤信賣家話術私下加入通訊軟體交易，近日心急前往郵局準備臨櫃匯款台幣45萬元。台北市警局文山二分局興隆派出所員警獲報趕抵，眼尖發現賣家大量使用簡體字且刻意規避平台保障機制，隨即戳破「假網購真詐財」的溫情圈套，成功保住婦人的辛苦積蓄。

興隆派出所警員郭奕辰與實務訓練生張瑋哲日前擔服勤務時，接獲轄內郵局行員通報，指稱櫃檯有一名年長女性欲辦理大額匯款，但過程中神情焦慮、言詞閃爍，且對於購買細節交代不清，疑似遭遇詐騙。行員隨即啟動警銀聯防機制，通報警方派員到場關懷。

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員警在現場徵得王婦同意後，檢視其手機通訊軟體對話紀錄。經調查發現，王婦日前在網路上被精美的翡翠照片吸引，主動與賣家聯繫。對方卻以各種藉口引導她脫離原本具有交易保障機制的購物平台，要求加好友私下洽談，並指示她直接將45萬元款項匯入指定帳戶。

員警與行員仔細勘驗對話內容，發現對方不僅大量使用簡體字，且聲稱翡翠來源為緬甸，卻無法提供任何合法的報關或鑑定證明，明顯疑點重重。警方現場向王婦耐心分析，這類私下交易一經匯款，對方極可能隨即失聯，屆時錢都將石沉大海、求償無門。王婦聽完警方的專業說明，回神意識到這場買賣充滿風險，當場打消匯款念頭。

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