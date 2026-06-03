「無極慈玄堂」創辦人打死女信徒 連帶賠償家屬444萬餘元

新北樹林無極慈玄堂。（資料照）

新北市樹林「無極慈玄堂」70多歲創辦人韓宜蓁，常藉故鍾姓女信徒「說謊、做錯事」，多次處罰並從鍾女身上斂財，2023年間，韓婦更夥同死者丈夫林慶平及哥哥鍾財，聯手對死者處以「杖罰」等處罰，將鍾女虐死，一審法院於去年間依傷害致死罪判處韓婦13年2個月、林慶平4年及鍾財8年6月，被害者子女提訴求償合計1661萬餘元，新北地院審理後判決韓、鍾2人連帶賠償合計444萬餘元。

據了解，鍾女因母親關係結識韓婦，如同韓的乾女兒，因成為無極慈玄堂的虔誠信徒，常以「創辦人、師父」尊稱韓女；未料，韓婦卻假托宗教，常以鍾女「說謊、做錯事」等情予以「處罰」，態樣包括：掃把或竹子杖罰消業障、搬樹、搬花盆、罰跪、七星劍劈背等。

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更扯的是，韓婦動輒「罰錢」，死者疑因此被罰超過300多萬元，只好拿房產抵押貸款繳交罰金，不僅如此，韓婦還命鍾女不可跟林男說話、傳訊、寫字溝通，讓鍾女完全孤立；至於鍾女雖常被罰，但始終深信韓婦，例如她曾傳訊說：「創辦人，妳處處為我求為我做，我竟然把恩人當仇人，忘恩負義，不知感恩珍惜，我真的愧對妳一輩子，我罪孽深重」等。

未料，2023年4月1日晚間9時許，韓婦再度處罰鍾女，先是拿掃把柄打她，並命在場的鍾財持掃把柄打鍾女並掌摑；隨後，韓婦又將掃把柄交給剛到場的林男：「做先生的，看要怎麼處理」，林男接過手後即毆打鍾女頭、手、腳、身體、肩膀等部位，把她打到癱倒在地，並未送醫。

隔日，鍾女隔日進食後因暈眩而噁心、嘔吐，且因虛弱躺臥於宮廟地舖上，氣道因誤吸入胃內容物而窒息，呼吸衰竭而死亡；韓女犯案後命林男一肩扛下，再命其子拆監視器滅證，直到檢方突破林男後，才發現韓等人涉案，她否認犯行，甚至曾當檢察官面斥責死者「白目」。

被害者子女合計向韓、鍾2人提訴求償1661萬餘元，韓婦辯稱她只有對被害者施以象徵性教導行為，例如打手掌、手臂，死者死亡與她無關；鍾財則辯稱因當日為了阻止妹妹亂發毒誓，才打她巴掌，意在規勸她盡早回家，但妹妹寧受處罰仍不願返家，他便順手以掃把柄責打四肢數下，妹妹所受傷勢輕微，不足以致死，體表挫傷及肋骨骨折均與嘔吐關連性不大。

法官綜合相關證據後判定，2人確實有聯手毆打被害者，死者因而立即陷於暈眩、虛弱而不能自理狀態，意識與吞嚥能力均受影響，進而導致進食後噁心、嘔吐，且因虛弱僅能躺臥在床，誤吸入胃內容物而窒息死亡，被害者死亡結果與3人共同傷害行為間具有相當因果關係，判決韓、鍾賠償死者子女扶養費、喪葬費、精神慰撫金等合計444萬餘元。

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