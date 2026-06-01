擷取5美女照AI合成性愛影像！ 受害人報警提告 噁男下場曝光

士林地院外觀。（資料照）

甯姓男子平時從事影音企劃工作，但卻從臉書及Instagram等社群軟體抓取多名女性的公開合照，並利用通訊軟體Telegram的AI技術將她們「換臉」合成為全裸、性交影像，再轉給林姓男子轉貼至社群平台 X（前Twitter）。受害女性發現後報警提告，案經士林地院審理，依違反個資法等罪，判處甯男1年有期徒刑，得易科罰金，緩刑4年，並須向公庫支付20萬元。可上訴。

至於林男部分，法院認定，甯男與林男就部分犯行有犯意聯絡以及行為分擔，屬於共同正犯，不過林男因為已於偵查過程中身亡，案另由新北地檢署另為不起訴處分確定。

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判決指出，2023年6月至2024年3月間，甯姓男子在台北市大同區住處，擷取多名被害女子的正面半身合照與全身宣傳照，隨後利用手機內的Telegram AI換臉工具，將被害女性們移花接木至全裸、或與他人性交的不實性影像上。

完成合成以後，甯男將這些影像透過Telegram帳號傳送林姓男子。林男隨後將照片張貼至其經營的 X 帳號上，導致多名被害人的合成裸照在網路上傳播。被害女子發現後，向警方報案，由警方循線查獲甯男。

審理期間，甯男坦承犯行，法官認為，甯男僅為滿足私慾，便擅自利用現代科技合成不實性影像並供人觀覽，不僅破壞社會善良風俗，更讓5名受害女子承受極大的心理痛苦，行為實屬不該。

法官審酌甯男過去素行良好、沒有前科，且在犯罪後態度尚佳，除積極坦承犯行外，也與其中部分被害人達成和解，法官認定他歷經此偵審程序應知警惕，因此依非公務機關非法利用個人資料、以他法供人觀覽猥褻影像等罪，併處有期徒刑1年，得易科罰金，宣告緩刑4年，命其須向公庫支付20萬元，扣案的犯罪手機則沒收。可上訴。

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