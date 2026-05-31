跨海救女難4-1》親權官司演變跨海救女 母淚訴：孩子困中國帶不回

黃姓女子與其一對可愛的女兒。（黃姓女子提供）

2018年嫁給陳姓男子的黃姓女子，因丈夫曾家暴分居、打離婚官司，法院暫定兩人一對年幼女兒由黃女為主照顧者；陳男每月可輪照顧女兒1週。黃女控丈夫利用會面機會、去年8月將兩女兒拐帶到中國，迄今未歸。近期台南地院判准夫妻離婚、並將兩女兒親權判給黃女；檢方還以略誘罪起訴陳男，但黃女嘆道：「一審雖然勝訴，但兩女兒迄今仍在中國，希望政府協助她接回在中國的愛女」。

住在台南的黃女（42歲）表示，陳姓丈夫（41歲、住新北市）從事演藝人員經紀工作，她對丈夫打離婚官司過程，法院原暫時裁定他們所生的一對女兒由她為主要照顧者，每月她照顧3週、陳男照顧1週。不料，陳男利用2025年8月23日與女兒會面機會、帶離兩女，並於8月27日（台南的小學入學前夕）私自將兩女拐帶出境到中國境內。

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黃女說，後來才得知兩女兒被丈夫帶到中國，她傳訊問丈夫何時將女兒帶回？陳男都已讀不回，直到同年8月31日她才與長女視訊通話，詢問女兒「人在哪裡？再不回台灣會被辦輟學」，長女望向身旁父親說「在百貨公司，我們要在這裡（指中國）讀書了！」；當她欲與陳男對話時，陳悍然掛斷視訊通話，完全不讓她知悉兩女兒確切下落。

對此，黃女也控丈夫涉略誘罪。新北地檢署在去年底偵結認為陳男雖以和平手段將兩女兒（當時均未滿7歲）帶到中國，脫離黃女的親權行使，兩幼女均無行為意思能力，陳男所為構成略誘罪嫌、依法起訴，此罪可判到1年以上、7年以下徒刑。

對妻子打官司訴離、爭取兩女兒的親權，陳男辯說不願與黃女離婚，他與兩幼女的親子關係也好，能給孩子較好的經濟條件與教育環境，也讓兩女到中國上海念雙語實驗小學，孩子學習態度佳，他比妻子更適合單獨扶養、照顧兩女兒。

台南地院法官審酌雙方的主張與相關事證，認為陳男曾對黃女家暴，後來分居3年餘，為了兩女親權、就學與會面方式爭訟不斷，嫌隙加深；陳男還擅自把兩女兒帶離台灣，被新北檢方起訴，顯見雙方婚姻基礎已失，有難以維持婚姻的重大事由，判准黃、陳兩人離婚。

法官並說，黃、陳兩人分居後，黃女是兩女兒的主要照顧者，經囑託社福協會訪視也認黃女有親職能力與照顧經驗，與女兒感情關係親密，過去南院曾裁定兩女兒的戶籍與就學由黃女單獨決定，但陳男竟不顧該院裁定、擅自將兩女兒帶到中國就學，剝奪女兒與其母親相處的親情，與友善父母原則有違。

法官審認，黃女的健康情形、經濟能力與支持系統等均屬穩定，且有高度意願承擔親權職責，沒有不適任扶養孩子之處，兩女兒的親權由黃女單獨擔任，符合未成年孩子的最佳利益；此外，在親權判決確定之日起，陳男須按月給付2萬元給黃女作為兩女兒成長到成年的扶養費用；此判決可上訴。

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