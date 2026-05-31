跨海救女難4-2》赴中想爭回女兒功敗垂成 法院判親權勝訴「也嘸路用」

今年三月間，黃姓女子（右二黑外套）偕其母到中國廈門市欲帶回在該市小學念書的一對女兒，與丈夫陳姓男子（右三，在黃女前方）在學校門口馬路上爆發爭搶女兒的肢體拉扯衝突，引旁人側目。（黃姓女子提供）

對於陳姓丈夫於去年8月下旬私自把兩幼女帶到中國隱匿，黃姓女子指丈夫原本說「孩子在上海市念書」，卻一直不願透露兩女兒住處下落。她設法尋求中方管道、得知兩女在福建廈門市的小學就讀，今年3月初曾與家人跨海到廈門欲帶回兩女，在學校門口與丈夫爆發肢體衝突拉扯，她想帶回兩女的行動功敗垂成。

黃女表示，去年對丈夫提告略誘女兒罪時，陳男向檢察官回報說兩女兒在中國上海市1處社區大樓、要念1所實驗小學。這模糊說法讓她完全不知道兩女兒所在地；而陳男原本答應檢方要在11月20日帶兩女兒回台灣開庭，但當天陳男出庭依舊「黃牛」、不見兩女兒出庭；待11月25日再次開庭，陳男就未到庭了！

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黃女表示，去年有段期間，她未能再與女兒視訊通話，很擔憂女兒下落與安全，經設法尋求中國方面管道協尋，掌握兩女落腳在福建廈門市念小學。今年3月初，她和母親到廈門該小學要帶兩女兒回台，不料在學校門口與丈夫發生衝突拉扯，丈夫不讓她把孩子帶回台灣，還害女兒受傷。後在廈門公安介入下，這起衝突她與丈夫取得和解協議，雙方自行負責、不再賠償對方。

雖然今年4月獲得台南地院判決取得兩女兒親權，黃女仍憂心地說，親權案尚未定讞，擔心中國政府不認同台灣法院一審判決，不讓她從中國帶回兩女。她也對我國政府、司法迄今無法協助她從中國帶回孩子感到失望，希望我國政府能與中國政府取得聯繫及提供協助，讓她能在最短時間內帶回兩女兒。

黃女認為，台、中兩岸的司法互助有必要強化，否則台灣一審法院把親權判給她；檢方也以略誘罪起訴丈夫，政府卻無法有效約束丈夫將孩子帶回台灣，如只要小孩被帶出境，法院就無法對拐帶者處罰與罰款，是否都有修法的必要？

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