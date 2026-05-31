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    跨海救女難4-3》跨境奪子難解 兩岸管道近5年協尋12名未成年子女

    2026/05/31 10:04 記者黃靖媗、劉詠韻／專題報導
    陸委會表示，本案涉及親權歸屬紛爭，當事人雙方均為國人，案件刻正由法院審理中。（資料照）

    陸委會表示，本案涉及親權歸屬紛爭，當事人雙方均為國人，案件刻正由法院審理中。（資料照）

    一名黃姓女子控訴，丈夫陳姓男子去年8月下旬未經同意，私自將兩名年幼女兒帶往中國隱匿，雖然台南地院一審判決黃女取得兩女親權，但孩子被帶到中國後，台灣司法上難以介入。對此，陸委會表示，本案生母已完成警方報案程序，應由司法機關循兩岸協議，請求協助確定關係人所在之資訊或訪視。2021年迄今，衛福部社家署共轉介12名未成年子女個案，請海基會循兩岸兩會管道協尋。

    陸委會表示，本案涉及親權歸屬紛爭，當事人雙方均為國人，案件刻正由法院審理中。

    陸委會指出，對於親權爭訟中的父母一方，如有擅帶未成年子女出境的情形，衛福部社家署已於2014年1月29日函頒「未成年子女遭父母（或親屬）擅帶離家失蹤案件協尋作業流程」，由衛福部社家署作為通報窗口，並同時向警方作失蹤人口報案。本案生母已完成警方報案程序，因個案已繫屬司法機關，依前揭作業流程，應由司法機關循兩岸協議，請求協助確定關係人所在之資訊或訪視。本案親權紛爭尚未經法院判決確定，自無判決執行的問題。

    陸委會說明，類此個案除非司法機關有限制出境、出海的強制處分，否則政府無法限制父或母一方攜帶未成年子女出境。另外，依據海基會的統計，自2021年起迄今，由衛福部社家署轉請海基會循兩岸兩會管道協尋的個案計有12名未成年子女。

    法務部國際及兩岸法律司則指出，本案屬民事案件，針對請求確認民事裁判真偽，或法院認為有刑事案件調查取證的必要時，均將依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」等相關規定，向中方提出司法互助請求。

    國兩司也表示，刑事案件調查取證權限屬於法院職權範圍，國兩司在程序上僅居於協助及被動受理角色，須由法院提出具體請求後，方能依規定啟動相關程序，並循兩岸司法互助機制辦理。

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