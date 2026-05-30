北市中正一分局十面埋伏查毒駕 逆向與搖晃騎士全被攔查

陳嫌吸食毒品後居然在川流不息的大馬路上公然逆向行駛。（記者劉慶侯翻攝）

近期全國毒駕發生件數激增，造成許多家庭悲劇，北市警中正一分局亦在近日於中山忠孝西路口進行「十面埋伏路檢併取締毒駕專案」工作，連續查獲2起毒駕。最離譜的是，陳姓男子吸食毒品後居然在川流不息的馬路上騎車逆向行駛。另名蔡姓男子則是騎車時不停搖晃，均被依法究辦。

中正第一分局員警27日上午巡邏行經重慶南路前時，發現陳姓男子騎乘機車公然逆向，隨即上前攔查。隔日又於信義路與金山南路口察覺另一名蔡姓男子騎乘機車沿路嚴重搖晃、行車態樣極不穩定，立即截停盤查。

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警方表示，兩起案件在盤查過程中，涉案男子均呈現語無倫次、精神恍惚等典型毒駕特徵。員警當機立斷，依法分別對兩員實施毒品唾液快速篩檢，結果均呈現甲基安非他命陽性反應，全案詢後均依涉嫌公共危險罪及毒品台北地檢署偵辦。

警方表示，毒駕是危害社會的隱形殺手，其危險性不亞於酒駕。本分局將持續強力執法，全面加強攔查取締，守護民眾生命與財產安全。警方在此嚴正警告：毒駕絕對不可取，切勿心存僥倖。

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陳嫌被警方截停攔檢。（記者劉慶侯翻攝）

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