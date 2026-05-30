市府遭砸、歌劇院被恐嚇引爆10炸彈 中檢雙線出擊...暫行安置球棒男

涉嫌持球棒砸毀市府公物的董男被暫行安置。（市府提供）

台中市接連發生重大治安事件，先是董姓男子持球棒闖入台中市政府聯合服務中心，砸毀電腦及辦公設備，事隔一天，又有人揚言在國家歌劇院引爆10顆塑膠炸彈，面對接二連三的公共安全威脅，台中地檢署迅速啟動偵辦機制，展現維護社會秩序的強硬態度。

台中地檢署指出，針對28日發生的市府毀損案，第一時間即指派檢察官陳東泰指揮偵辦，經訊問後認定董姓男子涉嫌毀損公物及毀損罪嫌重大，同時發現其可能存在刑法第19條所規範的辨識能力或控制能力顯著降低情形，且有危害公共安全之虞，因此依法向法院聲請暫行安置。

請繼續往下閱讀...

法院審酌案情後裁定，自即日起將董男送往司法精神醫院、醫院或其他適當精神醫療機構實施暫行安置4個月，以避免再度發生危害事件。

另29日上午11時17分，1999市民服務專線再度接獲不明人士留言，聲稱已在台中國家歌劇院放置10顆塑膠炸彈，由於歌劇院為中部重要文化地標，警方獲報後立即啟動安全維護機制，派遣警力全面清查館內外環境，同時加強周邊巡邏與警戒勤務。

檢方對此也高度重視，經追查發現，恐嚇留言IP位址為158.247.203.203，來源位於境外，除設置防火牆阻擋類似惡意假訊息外，也將持續追蹤警方後續數位跡證蒐集、來源追查及手法比對進度，如查獲境內涉案犯嫌，將依法從嚴、從速偵辦，絕不寬貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法