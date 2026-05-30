秒殺蔥麵包名店遭冒名詐騙！假帳號開賣還封鎖老闆

台中人氣麵包店「藏阿胖烘焙麵包坊」近期接連遭人冒名詐騙上網販售。（民眾提供）

台中人氣麵包店「藏阿胖烘焙麵包坊」以蔥麵包聞名，經常一出爐就被搶購一空，不過近期卻接連遭人冒名詐騙，業者指出，近1個月內已發生2起冒用店名事件，不肖人士在社群平台開設假帳號，盜用店家照片販售麵包，甚至封鎖店家本人，讓業者相當困擾，由於無法取得帳號申請人資料，至今難以追查身分，只能透過社群發文澄清，提醒消費者切勿購買來路不明商品。

藏阿胖烘焙麵包坊的招牌蔥麵包人氣極高，店內每天限量供應，並規定每人限購30顆，常常才剛出爐就銷售一空。業者表示，近期有民眾向店家反映，發現Instagram及Threads上冒名販售麵包，還標榜可宅配、貨到付款等服務，但實際上店家從未提供線上販售或網路預訂。

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業者指出，冒名者不僅盜用店家照片招攬顧客，還刻意封鎖店家帳號，導致店家無法第一時間察覺，直到有顧客主動詢問，才發現遭人冒名，過去曾試圖循線追查，自行蒐集線索，但相關貼文因遭大量檢舉被下架，後續也無法再聯繫到對方。

業者強調，「台中藏阿胖」已依法註冊商標，冒名販售行為除涉嫌詐欺，也可能涉及侵害商標權，事後已向警方報案，但警方表示，由於Meta未提供帳號申請人相關資料，無法確認實際使用者身分，因此難以進一步追查偵辦。

業者也憂心，假冒賣家除損害品牌商譽外，更可能衍生食品安全問題，由於麵包保存期限有限，冷凍僅能保存15天、冷藏約2天，若遭代購或不明人士長時間囤貨後轉售，品質恐難以掌控，一旦發生消費糾紛，恐讓消費者誤以為是店家產品出問題。

對此，民進黨台中市議員林祈烽表示，國內近年已有多起類似案件，受害業者或民眾報案後，常因Meta未提供帳號申登資料而陷入查辦困境，他呼籲中央政府應積極與Meta建立溝通機制，協助檢警掌握相關資訊，避免不法分子利用跨境平台規避追查，讓受害者只能自認倒楣。

警方回應，獲報後指派專人受理在案，並檢附網站盜用頁面及貼文截圖等事證，陳報偵查隊偵處，因美商Mete公司不提供商標法案類調閱資料，導致無法繼續追查犯嫌身分，已跟報案人說明偵辦進度。

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