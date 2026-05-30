8旬翁捷運迷途仍牢記妻子電話 捷警兩地接力協尋順利助聚

警方協助陳翁和詹婦團聚。（記者劉慶侯翻攝）

有輕微失智症狀的84歲陳姓老翁，每隔幾日便會前往台北市科技大樓臨近的棋社和老友下棋，也都由74歲的詹姓妻子在住家附近的北捷六張犁站接送。日前陳翁突然失聯，妻子焦慮不堪報警求助。適巧捷運警察隊在台北車站發現，根據老翁只記得的電話，才終於連繫上，讓詹婦終放下緊張的心情。

捷警隊表示，陳姓老翁平時經常至捷運科技大樓站附近棋社和老友約見面對弈，結束後應搭乘捷運返回六張犁站，婦人則如往常於六張犁站外等候接送，日前詹婦久候未見先生身影，遍尋不著且無法取得聯繫，擔心發生意外，只得向警方請求協助。

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捷警獲報後立即向詹婦確認陳翁特徵及相關資訊，並通報各站及勤務人員協助留意。期間，在台北車站執行守望勤務的捷警發現一名老翁獨自在站內徘徊，主動上前關懷詢問，發現老翁疑因誤搭往大安方向列車後，才一路抵達台北車站。

由於陳姓老翁無法清楚說明個人資料，僅反覆唸出一組電話號碼，員警隨即依號碼撥打聯繫，接聽者為稍早在六張犁站報案協尋丈夫的婦人，確認雙方身分無誤後，捷警立即陪同詹婦前往台北車站與丈夫會合，詹婦頻頻向員警表達感謝，能在最短時間內找到先生。

捷運警察隊呼籲，家中如有失智或記憶力退化長者，建議可配戴名牌、愛心手環，或於隨身物品標示聯絡資訊，並善用手機定位等功能，以利迷途時迅速確認身分及聯繫家屬。民眾如發現疑似迷途長者於捷運站內徘徊，亦可立即撥打110報案或向站務人員反映，共同守護長者安全。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

現場處理的捷運員警：警員侯元彬、劉彧彣。（記者劉慶侯翻攝）

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