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    首頁 > 社會

    保七塔塔加員警放行 保時捷豪車逕入玉山登山口打卡

    2026/05/29 22:03 記者劉濱銓／南投報導
    玉山登山口爆出有豪車齊聚打卡，事後查證竟是保七六大隊員警審查疏失。（取自玉管處網站）

    玉山登山口爆出有豪車齊聚打卡，事後查證竟是保七六大隊員警審查疏失。（取自玉管處網站）

    扯！有網友今在「Threads」社群平台貼文反映，有保時捷、賓士等豪車齊聚玉山登山口打卡，網友不滿一般人都是徒步或花錢搭接駁車，質疑守規矩難道是笨蛋？事後經查證，竟是保七總隊第六大隊轄下員警放的水。保七六大則證實，是當地塔塔加小隊審查不嚴的疏失，除對當事員警從嚴懲處，也將對違規駛入車輛裁罰。

    保七六大表示，葉姓民眾一行人今下午駕駛4輛車抵達塔塔加小隊門口，葉某向值班劉姓員警自稱是鄰近友軍單位的友人，想申請進入管制林道，值班的劉員因基於單位情誼，未遵守玉山國家公園專用道路管制的審查要件，逕自核發臨時通行證放行，導致4輛車駛入玉山登山口打卡觀光。

    保七六大說，之後經查證，未有相關單位要求或通知塔塔加小隊協助換證，值班的劉員也承認因個人思慮不周，判斷疏失私自放行，並無長官施壓關說。

    保七六大強調，針對此事件深表歉意，將召開考績會從嚴懲處，並對塔塔加小隊列為重點教育訓練對象，落實專用道路通行管制。

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