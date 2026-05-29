5/29 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

5月29日開獎的今彩539及大樂透頭獎均摃龜。（本報合成）

5月29日開獎的今彩539及大樂透頭獎均摃龜。

第115000057期大樂透中獎號碼「20、26、29、31、37、49，特別號：30」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共27注中獎，每注可得6萬9877元；肆獎共69注中獎，每注可得1萬7577元；伍獎共1582注中獎，每注可得2000元；陸獎共2043注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1394注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7393注中獎，每注可得400元。

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第115000057期49樂合彩中獎號碼為「20、26、29、31、37、49」。四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共76注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2994注中獎，每注可得1250元。

第115000131期今彩539中獎號碼為「12、15、20、34、35」。頭獎摃龜；貳獎共145注中獎，每注可得2萬元；參獎共5533注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5210注中獎，每注可得50元。

第115000131期39樂合彩中獎號碼為「12、15、20、34、35」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7812注中獎，每注可得1125元。

第115000131期3星彩中獎號碼為「063」。壹獎共60注中獎，每注可得5000元。

第115000131期4星彩中獎號碼為「3629」。壹獎共60注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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