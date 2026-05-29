西嶼內垵遊憩區女溺水獲救 意識清醒送澎湖三總

澎湖西嶼內垵遊憩區傳出女子溺水意外，所幸救起時意識清醒。（民眾提供）

西嶼內垵遊憩區海域今（29）日傍晚傳出有人溺水，海巡署第13巡防區接獲報案，立即通知內垵安檢所人員趕往現場，當安檢人員抵達時，溺水女子已被救上岸，意識清醒，隨後由趕抵救護車送往三總澎湖分院，並無生命危險，所幸是虛驚一場。

根據調查指出，今日下午5時30分第13巡防區接獲民眾報案，指稱西嶼內垵遊憩區有人溺水，請求立即前往救援。第七岸巡隊旋即通知安檢所人員緊急出動，由內垵安檢所陳姓中士領軍，1車2人火速前往現場馳援。安檢人員抵達現場不久後，隨後警消也抵達現場。

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當人員趕抵現場，溺水女性民眾已上岸，意識清醒，除有點喘不過氣外，並無大礙，經消防人員檢測血氧90、血壓正常。隨後呼叫救護車抵達現場，送溺水民眾前往三軍總醫院澎湖分院就醫，排除生命危險，讓大家都鬆了一口氣，擔心發生任何意外，重創澎湖觀光形象。

當時現場颳起6-7級強陣風，仍然有10餘位遊客在玩水。西嶼內垵遊憩區夏季吹南風時，海面風平浪靜，但根據氣象預報28日上午至29日晚，澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），同時台灣海峽將有明顯風變，風向由偏南風轉為偏北風，東北風增強，因此波濤洶湧，暗藏危機。

女子救起時意識清醒，但為安全起見緊急送醫觀察。（民眾提供）

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