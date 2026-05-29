不是高富帥！「海王」真面目曝光 靠教戰手冊騙倒13女

彰化檢警前往羅男住處搜索，發現羅男外貌瘦弱、雙手雙腳都有大面積刺青（紅圈處），與他網路營造的「經濟優渥花美男」形象截然不同。（警方提供）

網路交友提防「海王」！33歲羅姓男子並非典型高富帥，他身高不到170公分，僅高中畢業，手腳還有大面積刺青，卻讓至少13名女性深陷愛情陷阱，心甘情願替他購買賓士AMG超跑、百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）名錶，甚至代辦貸款。警方追查發現，羅男竟靠著一本「教戰手冊」，成功把自己包裝成事業有成的多金男。

據了解，私底下羅男外貌瘦弱、雙手雙腳都有大面積刺青，帶有「痞痞壞男孩」氣質，與他網路營造的「經濟優渥花美男」形象截然不同，但他卻靠著甜言蜜語與精心設計的劇本，讓至少13名30至40歲、急於結婚的單身女性上當，其中不乏貿易公司主管、大學講師等高學歷、外型出眾的受害人。

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警方從查扣的「教戰手冊」中發現，羅男的愛情詐騙有一套SOP，交往初期先贈送金飾作為定情物；感情升溫後不斷以「終生相許」「一起為未來努力」等話術洗腦對方；隨後以假投資、資金周轉、支付和解金等理由，向被害人借款或辦理貸款，甚至直接索取信用卡刷卡消費。

受害女子供稱，羅男說話極具感染力，總能讓人誤信他是真心想共組家庭。警方表示，目前已知超過13人受害，其中5人以上為他貸款購買數百萬元的跑車，一名女子更被騙超過1000萬元（含買車與投資）。

辦案人員私下表示，羅男十分了解女性心理，懂得在適當時機給予「情緒價值」與婚姻承諾，讓不少條件優秀的女性暈船。誇張的是，他能同一時間與多名女子周旋，靠著手冊中的話術應對不同對象，堪稱「時間管理大師」。

警方呼籲，目前掌握的被害人已有13人，但不排除仍有更多女性未出面報案，請曾與羅男有金錢往來者主動聯繫警方。同時提醒，網路交友若對方短時間內頻繁談論婚嫁、投資或借貸需求，應提高警覺，避免成為下一個受害者。

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