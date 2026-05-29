33歲男自備教戰手冊假結婚騙13女撈2400萬 AMG超跑、PP名錶全到手

33歲羅姓男子誘騙被害人貸款購買超跑。圖左：賓士AMG GT53，圖右：俗稱「綠魔」賓士AMG GT R。（警方提供）

彰化縣警察局員林分局近日破獲一起大型感情詐騙案，33歲羅姓男子涉嫌透過交友軟體鎖定有結婚意願的女性，以交往、論及婚嫁等方式取得信任後，再誘騙被害人貸款、投資或購買賓士AMG GT超跑、百達翡麗（Patek Philippe，簡稱 PP）名錶等高價精品供其使用。警方初步清查已有13名女性受害，遭詐金額超過2400萬元，其中1人損失更突破千萬元。

員林警分局萬年派出所今年5月初受理一起侵占車輛案件，循線追查後意外揭開一宗大型感情詐騙案。警方發現，羅男從2024年至2026年間透過「OMI」、「探探」及Instagram等平台尋找目標，鎖定有結婚意願的30至40歲女性，以戀愛及婚姻承諾取得信任，再一步步要求對方協助投資、貸款或提供信用卡供其消費。

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警方調查，羅男對外刻意營造事業有成、經濟優渥形象，交往初期還會贈送金飾當定情物，待感情升溫後便以投資機會、資金周轉、和解金等理由向被害人要錢。部分女子深信即將步入婚姻，不僅替他辦理貸款，還豪砸數百萬元購買名車供其使用。

彰化檢警經多月蒐證，於26日持搜索票前往羅男位於新北市的住處執行搜索，當場查扣現金116萬元，以及一輛二手價470萬元的「綠魔」賓士AMG GT R超跑、一輛300多萬元的賓士AMG GT53，另外還有市值近300萬元的百達翡麗鸚鵡螺系列名錶、價值逾百萬元的Rolex Datejust客製鑽錶，以及11雙每雙要價3至4萬元的LV精品鞋，另有各式名牌包、金銀飾等，屋子塞滿精品令人咋舌。

同時，警方也在現場查獲一本「教戰手冊」，內容記載交友技巧及應對話術，疑似作為行騙參考依據，已列為重要證物。

警方表示，目前掌握的被害人已有13人，但不排除仍有其他女性尚未出面報案，呼籲曾與羅男接觸並有金錢往來者主動向警方聯繫協助調查。檢方認為，羅男涉犯「詐欺取財」罪嫌重大，且有反覆實施詐騙及滅證之虞，於27日向法院聲請羈押獲准，全案持續擴大偵辦中。

警方在羅男住處查獲，市值近300萬元的百達翡麗鸚鵡螺系列名錶（圖上）、價值逾百萬元的Rolex Datejust客製鑽錶（圖右下）。（警方提供）

警方在羅男住處查獲現金116萬元，以及各式高價精品。（警方提供）

彰化檢警於26日持搜索票，前往羅男位於新北市的住處執行搜索。（警方提供）

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