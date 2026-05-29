路口突現殘影！台中小貨車失控猛撞7機車 凌晨巨響驚醒整條街

小貨車衝撞路旁7輛機車。（民眾提供）

台中市東區今（29日）凌晨驚傳猛烈撞擊事故，一輛小貨車行經巷口疑因煞車失靈，突然失控衝向路旁，接連撞上鐵圍欄與7輛停放機車，巨大聲響劃破深夜寧靜，嚇得附近住戶衝出門查看，所幸整起事故未造成人員傷亡，駕駛也無酒駕、毒駕情形。

事故發生在凌晨2時許，地點位於台中市東區和平街與和平街228巷口，當時25歲謝姓男子駕駛小貨車，沿和平街228巷行駛準備右轉和平街，沒想到車輛突然失控，路口瞬間出現一道高速殘影，小貨車不但沒順利轉彎，反而直直衝向對向路旁。

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猛烈撞擊下，鐵圍欄被撞得歪斜變形，停在路邊的7輛機車更像骨牌般被撞成一團，車殼碎裂、零件噴飛，現場一片狼藉，附近居民睡夢中被巨大「碰撞聲」驚醒，更讓民眾一度錯愕的是，事故發生後現場一度看不到駕駛身影，讓人懷疑是否肇事逃逸，不過警方事後查明，謝男其實是自行前往報案，並非逃離現場。

第三警分局表示，謝男經檢測並無酒駕或毒駕情形，初步了解疑似為車輛故障導致煞車不及，詳細肇事原因仍待後續事故分析鑑定釐清。

車禍現場一片狼籍。（民眾提供）

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