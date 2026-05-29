虛擬幣下注境外平台賭年底大選 宜蘭女工程師倒賠還被法辦

宜蘭地檢署破獲今年縣內首宗選舉賭盤案，1名郭姓女工程師去年利用境外區塊鏈預測平台「Polymarket」，以虛擬貨幣「USDC」押注今年底政黨勝選結果，被檢方查獲法辦。（記者王峻祺攝）

宜蘭地檢署破獲縣內今年首宗選舉賭盤案，1名郭姓女工程師去年利用境外區塊鏈預測平台「Polymarket」，以虛擬貨幣「USDC」押注年底政黨勝選結果，她不僅提前清算倒賠約新台幣500元，還被檢方查獲偵辦；不過，檢察官考量郭女無前科且坦承犯行，予以緩起訴處分，但須支付1萬元處分金，並參加法治教育。

宜蘭地檢署本月接獲情資，郭女以虛擬貨幣下注年底選舉政黨賭盤，檢察官黃明正指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊追查發現，郭女去年12月5日凌晨登入境外知名預測市場平台「Polymarket」押注。

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郭女針對名為「2026年台灣地方選舉：政黨獲勝者」議題，以3顆「USDC」虛擬貨幣進行下注，押寶年底取得最多席次政黨，換算新台幣約1030元，同日中午，她更進一步參與投注比特幣未來價格的網路賭盤。

檢方表示，郭女利用網路及虛擬貨幣下注行為，已明確涉犯「公職人員選舉罷免法」第103條之1第2項的「以選舉結果為標的賭博財物罪」，以及「刑法」第266條第2項「網路賭博罪」。

檢察官偵查審酌，郭女過去並無犯罪前科，且到案後坦然面對錯誤、態度良好，供稱純粹是因一時失慮，與對區塊鏈平台感到好奇才盲目下注，為達懲戒與教育並重，檢方最終給予緩起訴處分，期間為1年，但郭女必須向公庫支付1萬元處分金，並參加6小時的法治教育課程。

宜蘭地檢署強調，科技日新月異，賭博手法不斷翻新，只要涉及台灣選舉結果，不論是否透過境外平台或使用虛擬貨幣投注，皆屬違法行為；民眾檢舉「選舉賭盤」案件成功，最高可獲500萬元獎金，若檢舉「境外勢力介選」成功，獎金高達2000萬元。

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