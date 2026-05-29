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    星宇機師服用「蜂膠」酒測才沒過? 王浩宇：看民航局有沒有那麼好騙

    2026/05/29 16:10 即時新聞／綜合報導
    前桃園市議員王浩宇爆料星宇航空機師飛行前被驗出有酒精反應。（星宇航空提供）

    前桃園市議員王浩宇爆料星宇航空機師飛行前被驗出有酒精反應。（星宇航空提供）

    前桃園市議員王浩宇爆料，星宇航空機師飛行前被驗出有酒精反應。星宇航空指出，該機師因身體不適，在飛行前有服用蜂膠及個人藥物，才會使酒精超標。對此，王浩宇質疑，蜂膠酒精濃度極高，直接喝口腔會被灼傷，因此要服用只會滴幾滴而已，在酒駕實務上，都是漱口就沒了，「就看民航局，有沒有那麼好騙了」。

    王浩宇在臉書發文表示，民航局昨天下午前往星宇調查，星宇說該機師是因為服用蜂膠、感冒藥才造成酒精超標，因此才沒有開除。

    王浩宇指出，事實上，蜂膠因為酒精濃度極高，因此只要30-40ml就會超標，不過因為非常辛辣，直接喝口腔會被灼傷，因此只會滴幾滴而已。所以酒駕實務上，都是漱口就沒了。

    王浩宇分析，會造成吹出酒精的感冒藥，也都是藥水這種，除了一次喝4到5瓶，否則漱口就不會超過，要到連吹6次，一段時間後血液中仍有濃度，事實上根本不可能。而內服的感冒藥，都沒有酒精成分，因此不會因為去看醫生吃藥，就被驗出體內有酒精。他說，「就看民航局，有沒有那麼好騙了」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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