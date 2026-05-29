88會館郭哲敏二審獲減刑 判決理由曝光

88會館負責人郭哲敏被稱為「博弈洗錢大亨」。（記者楊心慧攝）

88會館負責人郭哲敏被稱為「博弈洗錢大亨」，涉嫌從事地下匯兌洗錢218億元、獲利高達35億元，去年新北地院裁定2億元高額交保，5月底依違反銀行法重判11年8月徒刑。案經上訴，高等法院今宣判，郭哲敏改判9年8月徒刑，如今判決理由出爐，郭哲敏因認罪、犯後態度已不同，且均自動繳交原審判決認定全部犯罪所得，因而撤銷改判。

郭哲敏經營線上賭博網站獲利35億元，以及經營地下匯兌的資金流通高達218億元、獲利1.2億多元，總計不法利益約37億元。一審新北地院合議庭依銀行法「非法辦理國內外匯兌業務」等多罪，將郭男判刑11年8月，宣告沒收已扣案市值約2億元的841萬顆泰達幣，以及未扣案的犯罪所得35億餘元。

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檢警於2022年發動搜索，查扣價值逾2億元台幣的泰達幣，郭的「大帳房」杜韋蓁等人被收押，首腦郭哲敏則逃亡海外。檢方於2023年2月先行起訴杜韋蓁、林秉文等17人，並建請法院對其從重量刑。同年8月，郭於泰國落網，返台後被收押禁見，11月被依銀行法、組織犯罪、賭博與洗錢等罪追加起訴。

全案共有17名被告，一審新北地院判決，包含郭在內15人有罪，2人無罪，有1人獲緩刑，其中郭哲敏的親信張旭昇及大帳房杜韋蓁，因違反銀行法各判刑9年8月，2人同時另犯洗錢防制法共20罪，每罪各處7月徒刑，此部分未定應執行刑，其他12名被告分別涉銀行法及洗錢防制法，判處1年2月至9年不等徒刑。

案經上訴，高院合議庭認定，地下匯兌金額等犯罪規模有減縮，且郭哲敏就地下匯兌的實際犯罪所得，少於原審所認定的數額，郭哲敏於審理中，坦承營利賭博的洗錢犯行，並自動繳交原審判決認定的全部犯罪所得，犯後態度較原審時為佳，應為有利量刑審酌。杜韋蓁、張旭昇等人坦承全部犯罪，並繳交犯罪所得。

高院合議庭今改判郭哲敏犯銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪9年8月徒刑，沒收已繳庫犯罪所得7759萬餘元，另追徵33.55億元犯罪所得。杜韋蓁判7年6月、張旭昇判6年徒刑，並分別沒收相關犯罪所得；杜、張另涉20項洗錢罪，各罪判刑6月併科罰金4萬元。其餘13名被告則依銀行法及洗錢防制法，分別判處1年1月至7年4月不等徒刑。

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