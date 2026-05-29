又是毒駕惹禍？苗栗男開車失控撞上路邊賓士

苗栗市恭敬路今（29）日中午12點許發生ㄧ輛豐田轎車撞停放路邊賓士轎車之交通事故，現場無人受傷，苗栗警分局南苗派出所獲報到場，豐田轎車駕駛賴姓男子唾液毒品快篩初篩呈依託咪酯陽性反應，依法偵辦。（圖由警方提供）

苗栗市恭敬路今（29）日中午12點許發生一輛豐田轎車撞停放路邊賓士轎車之交通事故，現場無人受傷，苗栗警分局南苗派出所獲報到場，豐田轎車駕駛賴姓男子唾液毒品快篩初篩呈依託咪酯陽性反應，依法偵辦。

警方初步調查，40歲賴姓男子駕駛白色豐田轎車由恭敬路南往北直行，行駛至恭敬路229號前時不明原因自撞路邊停放的黑色賓士轎車，所幸未造成人員傷亡；駕駛經酒精檢測無飲酒情形，惟以唾液毒品快篩初篩呈依託咪酯陽性反應，警詢後依公共危險罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，並建請予以羈押，詳細事故原因仍需調查釐清。

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苗栗市恭敬路今（29）日中午12點許發生ㄧ輛豐田轎車撞停放路邊賓士轎車之交通事故。（警方提供）

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